Rob Huff torna a Vila Real da leader del WTCR Trophy e punta ad allungare sulla pista che nel 2018 lo vide vincitore.

Nonostante fosse stato coinvolto in una carambola in Gara 1, l'inglese si rifece alla grandissima successivamente.



“È un circuito stradale diverso. La maggior parte sono solo barriere di cemento per tutto il percorso. A Vila Real molte curve sono un po’ più aperte con le chicane e le mini rotonde. In quelle curve è un po’ più facile perché non è un circuito stradale completo, ma è un giro molto lungo, ci sono molti elementi stradali ed è molto tecnico, davvero. Ci sono un sacco di cose ad alta velocità e poi ci sono questi enormi cordoli su queste mini rotonde, quindi è davvero difficile regolare le sospensioni per ottenere un buon equilibrio", ha detto il pilota della Zengő Motorsport.



"Ovviamente, il pilota ha un ruolo importante in questi circuiti, perché la quantità di rischio che si vuole correre entra in gioco in modo massiccio. Ma per me è un circuito meraviglioso. Non ho mai vinto, ma ho fatto una pole position e sono davvero entusiasta di tornarci. Abbiamo ottenuto dei buoni risultati, ma non proprio quelli che speravamo in quel momento. Mi piacciono i circuiti stradali, non sono un grande fan di questi in stile F1, mi piacciono quelli piccoli e condensati dove ci sono dei limiti reali. Non ci sono limiti alla pista, la macchina finisce nelle barriere se si commette un errore, quindi è una vera gara di precisione”.

