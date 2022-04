Hyundai Motorsport ha annunciato un cambiamento nel suo senior management con il coreano Sean (Seon-Pyung) Kim che assume il ruolo di Presidente.

Mr. Kim sostituisce il Presidente uscente Scott Noh, che assumerà una nuova posizione in Hyundai in Corea dopo quattro anni alla guida di HMSG, come parte di una rotazione standard dei manager all’interno dell’organizzazione internazionale di Hyundai. Durante il suo mandato, Hyundai Motorsport si è assicurata due titoli mondiali consecutivi nel FIA World Rally Championship (2019 e 2020) e due nel nel WTCR - FIA World Touring Car Cup (2018 e 2019). L’azienda ha anche deciso l’ingresso nell’inaugurale FIA ETCR - eTouring Car World Cup, aprendo, così, una nuova era per Hyundai nel motorsport elettrico.



“Lavorare con Hyundai Motorsport è stata una grande opportunità e una grande esperienza. È un team di persone fortissimo, con le quali ho condiviso molti momenti memorabili”, ha dichiarato Scott Noh. “È stato un onore guidare questa squadra a due titoli costruttori nel WRC e torno in Corea, come parte di un cambiamento pianificato, per affrontare una nuova sfida con ricordi felici del tempo che ho trascorso ad Alzenau”.



La nomina di Mr. Kim a Presidente, nel decimo anno di Hyundai Motorsport, lo vedrà impegnato nella gestione delle attività WRC già in corso, con la tecnologia ibrida divenuta protagonista, così come dei programmi rinnovati nell’ETCR, nel WTCR e nel Customer Racing.



Mr. Kim lavora in Hyundai dall’inizio del millennio e porta ad Alzenau oltre due decenni di esperienza nello sviluppo di piattaforme e veicoli. La sua carriera include quattro anni trascorsi come parte del team di sviluppo del veicolo WRC prima del debutto di Hyundai Motorsport nella serie, e cinque anni presso l’“High Performance Vehicle Development Center” di Namyang.



“Sono lieto di subentrare a Scott nel ruolo di Presidente di Hyundai Motorsport e di proseguire nel lavoro che ha supervisionato con successo negli ultimi quattro anni”, ha affermato Sean Kim. “Ho avuto la fortuna di lavorare allo sviluppo del veicolo per la preparazione del nostro debutto nel WRC nel 2014, quindi ho visto l’azienda crescere progressivamente nel corso degli anni. Questi sono tempi emozionanti per il brand Hyundai, con la tecnologia ibrida nel WRC e le corse elettriche nell’ETCR che creano un passaggio tecnologico molto importante dal nostro motorsport alle auto ad alte prestazioni”.



Profilo di Sean (Seon-Pyung) Kim



Sean Kim lavora in Hyundai da oltre vent’anni, il suo ingresso in azienda, infatti, è avvenuto nel 2000. Per dieci anni si è occupato della progettazione della piattaforma a trazione posteriore per Genesis Development, prima di passare allo sviluppo di veicoli prototipo WRC, in un ruolo che ha contribuito ad arrivare alla creazione di Hyundai Motorsport.



Nel 2014, Kim si è trasferito all’“High Performance Vehicle Development Center” a Namyang, dove ha supervisionato la produzione dei veicoli Hyundai i30 N, i30 Fastback N e Veloster N fino al 2019. Negli ultimi tre anni, si è concentrato sull’architettura per lo sviluppo funzionale del concept e ora si sta trasferendo in Germania per dirigere Hyundai Motorsport GmbH, che si sta avviando verso il suo decimo anno di esistenza.

Ad

WTCR Ricordi: O’Keeffe vola nel WTCR 12 MINUTI FA

WTCR CUPRA primo marchio a confermare la sua presenza nel FIA ETCR per il 2022 con il team EKS 08/04/2022 A 12:14