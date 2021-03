Dopo 13 successi centrati nella serie dai due, la i30 N TCR ora dispone di un nuovo frontale con luci a LED, molto più simile alla versione stradale lanciata sul mercato.



"Per il nostro reparto Customer Racing è molto importante mantenere un legame col prodotto di serie, cosa che abbiamo voluto sottolineare aggiornando la i30 N TCR dato che è uscita la nuova i30 N - ha detto il responsabile Andrew Johns - La nuova parte di carrozzeria anteriore e le luci sono state sviluppate dal nostro instancabile staff di ingegneri, che cercano sempre di migliorare l'auto dove possibile".



"I risultati hanno mostrato che rimaniamo fra i protagonisti per il successo nel TCR, ma che esso non è mai da dare per scontato, per cui dobbiamo sempre essere attivi per restare al vertice coi nostri team".