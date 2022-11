In vista del suo ritorno nel WTCR - FIA World Touring Car Cup alla WTCR Race of Bahrain questa settimana per aiutare Mikel Azcona nella rincorsa al titolo, Nicky Catsburg ha alcuni consigli per ottenere il successo nella serie che fa tappa in Medio Oriente per un doppio evento con l'Arabia Saudita.

1: Sfruttare al massimo la conoscenza del tracciato

"Non ho mai corso in Bahrein, ma ho provato il circuito quando ho partecipato allo shootout del Porsche Junior Programme qualche anno fa, quindi lo conosco".



2: Sapere dove difendersi e dove attaccare

"Le possibilità di sorpasso sono abbastanza buone. Ci sono le curve 1 e 2 e nel settore centrale alcune possibilità di prendere linee alternative. I lunghi rettilinei e i grandi punti di frenata sono sempre ottimi per i sorpassi. Si può anche sfruttare la scia, quindi in termini di sorpasso è un ottimo circuito".



3: I pulsanti

"Non vedo l'ora di guidare la Hyundai Elantra N TCR, l'ho già provata una volta ma era nei primissimi giorni di sviluppo e non ricordo nulla della vettura, neanche dove sono i pulsanti".



4: Pronto a lavorare sodo

"Sviluppare un assetto che funzioni è sempre un processo piuttosto lungo, soprattutto per queste vetture a trazione anteriore. Le qualifiche sono sempre molto diverse dalla gara, quindi bisogna concentrarsi su due cose. Nella tua mente vuoi pensare alle gare, ma per essere in una posizione accettabile sulla griglia di partenza devi concentrarti sulle qualifiche, forse più di quanto vorresti. Per me è sempre stato importante farlo e poi occuparmi delle gare, ma credo che non sia sempre l'approccio giusto. Ma con la griglia invertita è necessario essere almeno tra i primi 10. Se si è fuori dalla top 10 è molto difficile".



5: Aspettatevi un calo della temperatura della pista

"Poiché le gare si svolgono alla fine e all'inizio del giorno, la temperatura ambientale dovrebbe essere abbastanza simile. Ma per la prima gara di venerdì sera sarà un po' più bassa, quindi è necessario apportare alcune modifiche. Ma abbiamo l'esperienza di quando abbiamo corso con il FIA World Touring Car Championshp in Qatar, quindi dovrebbe andare tutto bene".



6: Gestire i pneumatici

"Da quello che ricordo, l'asfalto del Bahrain era piuttosto abrasivo, quindi la gestione degli pneumatici in gara potrebbe essere fondamentale".



7: Fare il proprio lavoro

"Non ho alcuna pressione, ma ho un compito da svolgere: aiutare Mikel a vincere il titolo WTCR. Farò tutto il possibile per aiutarlo, è in vantaggio nei punti. Avendo lavorato con lui nell'ETCR, so che è un pilota incredibilmente veloce e che c'è una bella atmosfera tra tutti i piloti BRC e la squadra".



8: Essere felici

"Mi è sempre piaciuto molto correre nel WTCR, quindi sono felicissimo di tornare e di riunirmi con Hyundai Motorsport e, naturalmente, con il team BRC. Quando mi hanno chiesto di partecipare agli ultimi due eventi WTCR in Bahrain e Arabia Saudita, non ho dovuto pensarci su, ho detto subito di sì. È molto bello".



9: Nessun rancore

"Quando ho guidato per la prima volta per BRC nel 2019 ricordo che Norbi [Michelisz] era imbattibile. Non direi che è stato difficile da accettare, ma era fastidioso perché, come piloti, siamo tutti competitivi e vogliamo tutti vincere. Io ottenevo uno o due buoni risultati, ma lui era molto costante e, ovviamente, ha vinto il titolo".



10: Essere all'altezza della sfida

"Essendo stato lontano dal WTCR per due anni, vorrei vedere dove posso arrivare contro gente esperta della serie. Voglio fare tutto il possibile per essere al loro livello. Sono sempre pronto a questa sfida".



Oltre a partecipare alla WTCR Race of Bahrain questa settimana, l'olandese 34enne completerà la stagione 2022 alla WTCR Race of Saudi Arabia, in programma al Jeddah International Circuit dal 25 al 27 novembre.

