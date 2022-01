Sono sei i Campioni Turismo FIA che hanno preso parte alla stagione 2021 del WTCR – FIA World Touring Car Cup.

Thed Björk, Yann Ehrlacher, Rob Huff, Norbert Michelisz, Yvan Muller e Gabriele Tarquini hanno continuato le loro carriere nella massima serie turismo anche nella passata stagione.



Ehrlacher, Huff, Michelisz e Tarquini hanno anche vinto, col francese della Cyan Racing Lynk & Co che si è portato a casa il secondo titolo di fila. Björk e Muller non sono riusciti a trionfare, ma lo svedese della Cyan Performance Lynk & Co è andato a podio due volte, mentre Muller (Cyan Racing Lynk & Co) una.



Huff si è aggiudicato Gara 2 della WTCR VTB Race of Russia con la CUPRA Leon Competición della Zengő Motorsport, Michelisz e Tarquini hanno regalato il successo alla BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse rispettivamente in Repubblica Ceca e in Spagna con le loro Hyundai Elantra N TCR gommate Goodyear.



Nella foto, da sinistra: Yvan Muller (Campione WTCC 2008, 2010, 2011, 2013), Gabriele Tarquini (Campione WTCC 2009, WTCR nel 2018), Yann Ehrlacher (Campione WTCR 2020, 2021), Norbert Michelisz (Campione WTCR 2019), Thed Björk (Campione WTCC 2017) e Rob Huff (Campione WTCC 2012).



La stagione 2022 del WTCR – FIA World Touring Car Cup scatta dall'Autodrom Most con la WTCR Race of Czech Republic del 9-10 aprile.

