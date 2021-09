Santiago Urrutia si prepara a correre in Uruguay questo fine settimana, ma vediamo chi sono gli altri sei piloti sudamericani con esperienza nel WTCR - FIA World Touring Car Cup.

João Paulo de Oliveira (Brasile)

De Oliveira ha gareggiato come wildcard per KC Motorgroup alla WTCR Race of Malaysia nel dicembre 2019. Ha stabilito il giro più veloce delle tre gare di Sepang chiudendo in Top5 in Gara 1 e prendendosi il TAG Heuer Best Lap Trophy alla guida di una Honda Civic Type R TCR.



Augusto Farfus (Brasile, nella foto)

Vincitore nel FIA World Touring Car Championship, Farfus ha fatto il suo debutto nel WTCR nel 2019 guidando per il BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team ed è stato sul podio a metà stagione. Ora corre per la marca sudcoreana nel PURE ETCR restando uno dei migliori.



Néstor Girolami (Argentina)

Girolami è tornato al Mondiale Turismo nel 2019 iniziando benissimo con tre vittorie in rapida successione con la ALL-INKL.COM Münnich Motorsport. La sfortuna ha più volte colpito il pilota Honda, che però quando tutto va bene è sempre competitivo.



Esteban Guerrieri (Argentina)

Nessun pilota ha vinto gare nel WTCR più di Guerrieri, che ha trionfato 10 volte con la ALL-INKL.COM Münnich Motorsport dal 2018. Guidando una Honda Civic Type R TCR, Guerrieri è stato nella lotta per il titolo nelle prime tre stagioni e ha perso per un pelo l'alloro a Sepang nel 2019.



José Manuel Sapag (Argentina)

Sapag ha fatto due apparizioni come wildcard con la Target Competition nel 2020 e ha ottenuto il miglior risultato in Gara 2 alla WTCR Race of Hungary chiudendo 15°. Sempre entusiasta, Sapag sta attualmente mettendo l'esperienza acquisita dalle corse in Europa nel TCR South America.



Santiago Urrutia (Uruguay)

Dopo aver vinto una selezione per guidare per Cyan Performance Lynk & Co nel WTCR 2020, Urrutia non si è mai guardato indietro, centrando due vittorie e tantissimi punti, pole e podi. Inizia la seconda metà della stagione 2021 a due punti dal leader Goodyear #FollowTheLeader Yann Ehrlacher.

WTCR Una vittoria meritata per Munnich UN GIORNO FA

WTCR Urrutia: “Correre in casa per la prima volta è un sogno che si avvera” 09/09/2021 A 04:01