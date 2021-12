Gilles Magnus ha conquistato il suo secondo titolo nel WTCR - FIA World Touring Car Cup in altrettante stagioni, nonostante abbia compiuto 22 anni solo in estate.

Suppportato dal RACB National Team dell'ASN belga, Magnus ha vinto il WTCR Trophy per i piloti indipendenti che gareggiano senza il sostegno finanziario diretto di un Costruttore, dopo aver messo in bacheca il titolo Junior nel 2020. Il talento belga ha rischiato di fare il bis nella classifica Junior, ma un contatto in Gara 2 della WTCR VTB Race of Russia ha messo KO il pilota del Comtoyou Team Audi Sport dando il trofeo a Luca Engstler.



Guardando indietro alla sua stagione 2021, dove ha centrato una vittoriacon la sua Audi RS 3 LMS gommata Goodyear, Magnus ha detto: "Le mie prestazioni sono state buone, il team e Audi Sport lo hanno visto. Ho aiutato il mio compagno di squadra [Frédéric Vervisch] il più possibile nelle ultime gare. Questo è positivo e posso essere felice".



"Abbiamo avuto un sacco di alti e bassi, diversi ritiri o partenze in ultima fila a causa di problemi tecnici o problemi in qualifica. Questo ci è costato la possibilità di lottare anche per il titolo assoluto perché ad un certo punto eravamo in lotta. Perdere il titolo Junior per un punto è stato doloroso, ma non dovremmo pensare troppo a questo. Ovviamente congratulazioni a Luca. La costanza ha pagato, quindi posso solo congratularmi con lui".



Magnus si è assicurato il titolo del WTCR Trophy con un evento di anticipo dopo aver completato il weekend della WTCR Race of Italy davanti al rivale Tom Coronel. Anche Coronel faceva parte della Comtoyou Racing; alla fine è arrivato secondo dietro a Magnus dopo aver ottenuto sette vittorie di categoria contro le nove di Magnus. L'olandese ha seguito il suo rivale a 29 punti nella classifica finale del WTCR Trophy.



Per il 2022, Magnus spera di continuare i progressi che ha fatto nel corso della sua carriera internazionale, con il compagno di squadra Frédéric Vervisch, che si è piazzato secondo alle spalle di Yann Ehrlacher nella classifica generale del WTCR, una grande fonte di ispirazione e motivazione.



"Penso che una grande parte di questo sia l'esperienza. Se si guarda solo al passo gara, la maggior parte delle volte sono lì. Ho avuto un po' di sfortuna, ma non è solo quella. Devo essere onesto, bisogna saper prendere le decisioni giuste al momento giusto. Questo è qualcosa che Fred sta facendo molto bene grazie alla sua esperienza e penso di essere migliorato molto in questo senso durante questa stagione. Sicuramente posso imparare molto da lui e questo è un bene per il futuro. Un giorno sarò bravo come lui".



L'ANNO DI GILLES MAGNUS IN NUMERI



Vittorie WTCR: 1

Giri in testa: 17

Vittorie WTCR Trophy: 9

Punti WTCR Trophy: 143

Ad

WTCR Ricordi: Max Verstappen sulla griglia del WTCR 5 ORE FA

WTCR Berthon finalmente competitivo IERI A 08:16