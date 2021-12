Luca Engstler ha vinto il titolo FIA WTCR Junior Driver** per un solo punto dopo un drammatico finale di stagione 2021 nella WTCR VTB Race of Russia.

Il 21enne tedesco, che gareggiava su una Hyundai Elantra N TCR gommata Goodyear, ha chiuso alle spalle di Gilles Magnus in Gara 1 a Sochi, ma ha superato il rivale dell'Audi RS 3 LMS in classifica quando il belga si è ritirato al via di Gara 2 per incidente.



Fuori pure Bence Boldizs (Zengő Motorsport Drivers' Academy - CUPRA Leon Competición), per il tedesco sono stati sufficienti i 25 punti persi per precedere il rivale del Comtoyou Team Audi Sport.



"Sono molto felice di vincere il titolo di pilota junior del FIA WTCR", ha detto il talento dell'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team. "Ancora una volta non abbiamo avuto le qualifiche che volevamo, ma abbiamo dovuto rischiare con l'umido, e non ha funzionato. Le gare sono state buone, ma quando la squadra mi ha detto via radio che avrei potuto tenere la posizione per vincere il titolo, ovviamente non mi sono sentito molto a mio agio nell'attaccare. È stato un giorno emozionante con il ritiro di Gabriele Tarquini, che mi ha aiutato molto".



Il successo di Engstler in Gara 2 alla WTCR VTB Race of Russia è stata la sua sesta vittoria di categoria dell'anno e ha completato l'ottimo finale di stagione, con successi centrati anche alla WTCR Race of Czech Republic e WTCR Race of France in ottobre.



"Abbiamo iniziato in modo incredibile al Nordschleife, ma è stata una stagione difficile", ha detto Engstler. "Abbiamo commesso alcuni errori, ma a un livello come questo non c'è spazio per farne molti. Assicurarsi questo titolo oltre a quello dell'ADAC TCR Germany significa che è stata una buona fine dell'anno".



"Probabilmente l'80 per cento del lavoro lo si tira fuori in inverno. Questo è molto importante per imparare e capire, e poi ovviamente è necessario mettere tutto insieme. Sono un po' triste che questa stagione sia finita, ma almeno ci siamo assicurati un altro titolo. Ora la nostra attenzione si rivolge al prossimo anno".



Franz Engstler, Team Principal dell'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, che ha schierato una seconda Elantra N TCR per Jean-Karl Vernay, ha detto: "È fantastico concludere la nostra seconda stagione nel WTCR sul podio e vincere il nostro primo titolo di pilota junior nella serie con Luca all'ultimo momento e per la prima volta; cioè contava davvero".



L'ANNO DI LUCA ENGSTLER IN NUMERI



Gare WTCR: 16

Vittorie Junior: 6

Punti Junior: 372

Miglior risultato complessivo in qualifica: 4

Miglior risultato complessivo in gara: 2

Punti complessivi ottenuti: 86

Posizione generale: 15



**Soggetto a conferma dei risultati da parte della FIA

Ad

WTCR WTCR VTB Race of Russia, Tassi chiude bene la stagione IERI A 06:57

WTCR Huff chiude il 2021 in grande stile con un successo 08/12/2021 A 08:20