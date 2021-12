Yann Ehrlacher si è laureato Campione del WTCR per il secondo anno di fila con una grande prova nella WTCR VTB Race of Russia**.

Ecco le parole del pilota Cyan Racing Lynk & Co, che al Sochi Autodrom ha bissato il titolo conquistato nel 2020.



Hai sempre detto che non pensavi al titolo. Ma adesso cosa puoi dirci?

“Prima di tutto voglio congratularmi con chi mi segue, in particolare con Fredrik Wahlén e il team. Alle nostre spalle ci sono parecchie persone che spendono tempo ed energie per mandarci in pista competitivi dandoci il miglior pacchetto nei weekend di gara. Pensano a noi ogni singolo giorno, stasera faremo festa e domani ci riposeremo. Poi da martedì cominceremo a pensare al 2022. In squadra siamo così e viviamo per questo. Da pilota è la sensazione migliore essere in questa situazione, ringrazio tutti quelli che lavorano in Svezia e in Cina per il supporto. Pensare al titolo? Ci provi, ma poi sulla macchina ti piazzano la striscia gialla del leader e quindi ti ricordi che l’obiettivo è mantenerla fino alla fine, non solo per qualche gara. D’altra parte corro da quando avevo 8 anni, ma altri in griglia da molto di più. Quindi meglio pensare gara per gara e ottimizzare le occasioni, non sentire la pressione da esse”.



Quanto ti ha aiutato quest'anno l'esperienza di essere in lotta per il titolo nel 2020?

"Essendo stato in questa posizione l'anno scorso, sapevo un po' di più come gestire la pressione. Ero in un posto che conoscevo e mi sentivo più a mio agio. Non significa che sia stato più facile, ma significa che so dove andare. Non ero preoccupato di andare su una nuova pista per l'ultima gara, ero più preoccupato se la pista si adatta bene a Lynk & Co. In due gare 36 punti possono sparire rapidamente. Mi sentivo solo fortunato di essere in una posizione per vincere il titolo di nuovo, così sono andato a tavoletta e ho fatto il meglio che potevo".



Sei arrivato a Sochi dopo uno dei tuoi migliori fine settimana nel WTCR ad Adria. Quanto è contata quella prestazione?

"Sapevo che Adria poteva essere un punto di svolta. Non è un posto dove si può essere sicuri di poter vincere la stagione, ma sapevamo che si poteva perdere molto. È stato un punto di svolta abbastanza grande e sono stato davvero contento di come è andata, come con la mia squadra siamo riusciti a trarne il meglio. Se c'è stato un fine settimana in cui abbiamo dovuto dimostrare qualcosa è stato sicuramente Adria e lo abbiamo fatto nonostante la pressione che c'era. Abbiamo siglato la Pole in Qualifica ed è stato importante prendere quei 10 punti. In gara 1 ho dovuto solo stare attento perché ci sono alcune altre auto che sapevo potevano essere un po' aggressive, quindi il mio obiettivo era gara 2. Abbiamo fatto alcune regolazioni perché non avevamo il ritmo in Gara 1, ma la macchina era semplicemente fantastica in Gara 2 e siamo andati lisci. Il grande momento per noi è stata la partenza. Eravamo piuttosto scarsi già da tre o quattro gare, quindi sapevamo che se volevamo mantenere il vantaggio dovevamo fare una partenza perfetta e abbiamo fatto la migliore della stagione, quindi è stato un weekend perfetto".



È giusto dire che non hai avuto il miglior inizio di stagione e sei stato spesso veloce a parlare delle tue frustrazioni. Da dove è arrivata la trasformazione?

"L'inizio della stagione è stato davvero difficile, soprattutto sul Nordschleife. Avevamo un ritmo buono per andare a podio o addirittura vincere una delle gare e alla fine abbiamo fatto un 8° e un 10° posto; ci è costato un sacco di punti e sicuramente dopo questo la stagione non era iniziata bene. Quando sai quanto è tirata la serie, ogni piccolo punto non vuoi regalarlo ai rivali quindi per noi è stata un po' una lotta. Eravamo ad un livello molto alto alla fine dello scorso anno e abbiamo iniziato la stagione molto in basso, quindi non è stato facile da affrontare. Ma il fine settimana dopo in Portogallo siamo riusciti a vincere una gara, anche se era a griglia inversa; questo ci ha rimesso nella lotta per il titolo. Per due fine settimana abbiamo solo preso punti ed evitato errori. In Ungheria, a metà stagione, eravamo in testa e abbiamo mantenuto quella posizione fino alla fine. L'anno scorso l'abbiamo presa alla prima gara e non l'abbiamo persa. La costanza è davvero importante e il fatto che la squadra mi abbia dato una buona macchina mi ha aiutato ad essere costante e a tenermi fuori dai guai. Dall'inizio del 2020 non abbiamo fatto nessun ritiro, finendo sempre nella Top10. Anche se non puoi vincere le gare, se la macchina non si adatta perfettamente alla pista, allora la costanza è la chiave".



Che ruolo hanno avuto i tuoi compagni di squadra nel tuo successo per il titolo a Sochi?

"Sapevo che avrei avuto il loro totale supporto perché sono diventato la priorità. Sicuramente l'obiettivo principale per la squadra era quello di vincere il titolo a squadre, ma non avevamo le idee chiare su questo [prima di Sochi] quindi la prima grande cosa è stata quella di assicurarsi questo titolo. Dal punto di vista del pilota, se i miei compagni di squadra avessero fare buoni piazzamenti in classifica e io aiutarli, allora è quello che avrei fatto. La speranza era di vincere il titolo il prima possibile nel fine settimana, non lottando e dovendo giocare tutte le nostre carte".



Ti senti diverso dagli anni scorsi? Come sei cresciuto?

“Quando sono arrivato qui avevo meno esperienza ed ero un po’ più giovane, ma facendola è chiaro che mentalmente migliori. Rispetto al 2020 ho fatto un ulteriore passo in più, anche se quando diventi Campione e devi ricominciare da zero non è semplice. Si lavora per ripetersi e credo che il passo avanti più importante sia stato mentale perché a certi livelli puoi anche andare forte, ma devi saper gestire la pressione nell’arco di una stagione. Rispetto all’anno scorso credo sia stato più difficile, ma così ne esco ancor più forte”.



Ora hai vinto due titoli mondiali FIA e hai solo 25 anni. Come ti fa sentire questo?

"Sicuramente è fantastico perché non è mai stato fatto prima nel WTCR e l'ultima volta nel WTCC è stato qualche anno fa [nel 2016]. Ma è il motivo per cui son qui, è il mio lavoro e, naturalmente, sono super-felice".



Cosa farai ora?

"Inizierò la mia seconda stagione il prossimo fine settimana, la corsa sul ghiaccio [Trophée Andros] quindi nessun riposo. La mia mente sarà su quello. Abbiamo scaricato un sacco di pressione, ma ora sarò concentrato sul prossimo obiettivo".



**Soggetto a conferma FIA

