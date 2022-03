I cinque piloti della Cyan Racing hanno cominciato a lavorare con le loro Lynk & Co 03 TCR all'Hungaroring per preparare la stagione 2022 del WTCR – FIA World Touring Car Cup.

Thed Björk, il Campione in carica Yann Ehrlacher, Ma Qing Hua, Yvan Muller e Santiago Urrutia hanno girato sulla pista che sarà teatro della WTCR Race of Hungary.



Per Björk, Ehrlacher, Muller ed Urrutia è stato un ritorno in azione, mentre per Ma l'esordio con la Lynk & Co del Mondiale, ma avendo già maturato l'esperienza del TCR Asia/China con quest'auto.



La WTCR Race of France del Circuit de Pau-Ville ospiterà l'apertura della stagione il 7-8 maggio.



Foto: Facebook.com/thed.bjork

