Néstor Girolami, protagonista del WTCR - FIA World Touring Car Cup, ha definito "meritata" la conquista del titolo piloti del TCR Europe da parte del fratello minore Franco.

Alla guida di un'Audi RS 3 LMS, l'argentino (nella foto, a sinistra) ha dominato la serie continentale centrando il trionfo al Circuit de Barcelona-Catalunya sabato.



Dopo aver completato il podio di Gara 1 salendo sul terzo gradino, Franco ha poi ottenuto la sua quarta vittoria stagionale vincendo Gara 2 la domenica nella tripletta Comtoyou Racing.



Su Facebook, Néstor (nella foto, a destra) ha scritto: "Franco, hai fatto una stagione straordinaria. Come tuo fratello, è una grande gioia vedere i tuoi successi e non vedo l'ora di sapere cosa succederà, continuando a condividere la nostra passione. Ti auguro tutto il meglio per il tuo futuro, non ho dubbi che ci daremo battaglia molto presto in pista come abbiamo sempre fatto".



L'argentino Franco Girolami succede a Mikel Azcona, il Goodyear #FollowTheLeader del WTCR, nell'albo d'oro del TCR Europe.



Nel frattempo, il fine settimana di Barcellona ha visto protagonista Tom Coronel, che si è classificato secondo in entrambe le gare. L'olandese, sponsorizzato da DHL, ha seguito Jack Young (Honda), in Gara 1, prima di chiudere dietro al compagno di squadra Girolami in Gara 2.



Frédéric Vervisch ha ottenuto invece un quarto e un terzo posto nelle due gare con un'altra Audi RS 3 LMS di Comtoyou, al suo ritorno alle gare turismo.



