I responsabili dell'Hungaroring hanno aspettato fino all'ultimo per vedere se c'erano gli estremi per avere il pubblico sulle tribune per godersi WTCR – FIA World Touring Car Cup e FIA European Truck Racing Cup.



Dopo le linee guida emanate dal governo ungherese riguardo salute e pubblica sicurezza, è arrivata la conferma che l'evento non potrà essere aperto ai tifosi e la decisione è stata presa nel pieno interesse di rispettare le norme e preservare il benessere di ognuno.



Sport TV in Ungheria manderà in onda in diretta la WTCR Race of Hungary, così come in Repubblica Ceca e Slovacchia, mentre altri accordi con ulteriori emittenti verranno resi noti a breve. Sui social media saranno invece disponibili come sempre contenuti speciali.



Le bandiere ungheresi dei calorosissimi appassionati hanno sempre creato una atmosfera unica e speciale, indipendentemente dal meteo.