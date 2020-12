Esteban Guerrieri con la Honda della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport ne ha totalizzate più di tutti, chiudendo a quattro successi, ossia uno in più del Campione Yann Ehrlacher (Cyan Racing Lynk & Co).



Nell'arco dei 6 weekend, nelle 16 gare abbiamo visto festeggiare anche Mikel Azcona, Nathanaël Berthon, Thed Björk, Nicky Catsburg, Tom Coronel, Néstor Girolami, Yvan Muller, Santiago Urrutia e Jean-Karl Vernay (nella foto).



4 vittorie: Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR)



3 vittorie: Yann Ehrlacher (Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR)



1 vittoria: Mikel Azcona (Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición)



1 vittoria: Nathanaël Berthon (Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS)



1 vittoria: Thed Björk (Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR)



1 vittoria: Nicky Catsburg (Engstller Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai i30 N TCR)



1 vittoria: Tom Coronel (Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS)



1 vittoria: Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR)



1 vittoria: Yvan Muller (Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR)



1 vittoria: Santiago Urrutia (Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR)



1 vittoria: Jean-Karl Vernay (Team Mulsanne, Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris)