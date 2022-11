Mentre continuano i preparativi per la WTCR Race of Bahrain, ecco alcuni fatti sulla WTCR - FIA World Touring Car Cup e sulla sua prima visita in Medio Oriente.

*Il WTCR ha 104 gare dopo la gara 2 della WTCR Race of Alsace GrandEst. Due piloti, Tom Coronel ed Esteban Guerrieri (nella foto), hanno effettuato 103 partenze, mentre Norbert Michelisz è partito 102 volte.

*Esteban Guerrieri è il pilota di maggior successo del WTCR in termini di vittorie in gara: il pilota motorizzato Honda ha trionfato 10 volte per ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.

*Dall'inizio del WTCR nel 2018 Gabriele Tarquini (una volta), Norbert Michelisz (una volta) e Yann Ehrlacher (due volte) hanno conquistato i titoli piloti.

*La WTCR Race of Bahrain è il primo evento WTCR a svolgersi in Medio Oriente e il Bahrain è il 17° paese a ospitare la serie.

*Mentre Nathanaël Berthon ha corso sul Bahrain International Circuit in GP2 e nel FIA World Endurance Championship, Attila Tassi è l'unico pilota del WTCR ad avere esperienza del circuito con una vettura TCR in condizioni di gara.

*Il circuito, inaugurato nel 2004 e sede del Gran Premio di Formula Uno del Bahrain, è il 22° ad ospitare il WTCR.

*Sei piloti hanno vinto gare del WTCR in questa stagione, con marchi da corsa clienti che hanno vinto più di una volta.

*Dodici nazionalità sono state rappresentate nel WTCR in questa stagione, con altre due rappresentate da team e due da costruttori, a sottolineare l'appeal globale del WTCR.

*Dániel Nagy è l'unico pilota WTCR di tutte le stagioni a non aver ancora ottenuto una vittoria in una gara WTCR, sebbene sia arrivato secondo in un'occasione e sia stato in testa alla WTCR Race of Spain di giugno.

*La Honda Civic Type R Limited Edition è la Safety Car ufficiale del WTCR per la terza stagione. Richard Veldwisch, olandese, è alla guida della WTCR Race of Bahrain.

Ad

WTCR Fuochi d’artificio per il WTCR 22 MINUTI FA

WTCR Un piccolo vantaggio per Tassi in Bahrain IERI ALLE 10:19