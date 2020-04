I francesi del WTCR

-

Sono sette i piloti francesi che hanno preso parte al WTCR – FIA World Touring Car Cup in questi due anni. Vediamo chi sono.

Nathanaël Berthon: ha corso con la Audi RS 3 LMS della Comtoyou Racing salendo sul podio a Wuhan.



Aurélien Comte: ha vinto la WTCR Race of Netherlands del 2018 e ha portato a podio la Peugeot della DG Sport Compétition.



Yann Ehrlacher: ha vinto due gare con la ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, poi nel 2019 è passato alla Cyan Performance Lynk & Co, conquistando il TAG Heuer Most Valuable Driver a Vila Real.



John Filippi: il corso è stato portacolori della Campos Racing nel 2018 chiudendo in testa i test ufficiali del WTCR e portandosi a casa 14 punti.



Yvan Muller: ha lottato per il titolo nel 2018 e nel 2019. Quest'anno correrà con il nipote Ehrlacher alla Cyan Racing Lynk & Co e compirà 51 anni.



Aurélien Panis: secondo nella WTCR Race of Malaysia centrando il primo podio al termine della sua avventura nella serie.



Jean-Karl Vernay: il francese ha vinto nel 2017 la TCR International Series e ha vinto 4 gare nel 2018. L'anno dopo è salito sul podio.

