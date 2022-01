A parte la WTCR Race of Germany, dove si tiene una sola sessione di qualifica a causa della lunghezza del tracciato, il format di tre fasi del WTCR - FIA World Touring Car Cup viene utilizzato in tutti gli altri eventi.

Nel 2021, i piloti francesi si sono aggiudicati Q1, Q2 e Q3 più di ogni altro, con Yann Ehrlacher, Jean-Karl Vernay e Yvan Muller a brillare.



Alla guida di una Lynk & Co 03 TCR con pneumatici Goodyear messa a punto dalla Cyan Racing Lynk & Co, Ehrlacher è stato il più veloce per tre volte in Q1, Vernay per due in Q2 con la Hyundai Elantra N TCR gestita dall'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, e Muller due volte primo in Q3 con l'altra 03 TCR della Cyan Racing Lynk & Co.



Ecco la lista completa dei risultati delle Qualifiche 2021



Qualifiche Q1:

Yann Ehrlacher (Cyan Racing Lynk & Co): 3 volte più veloce

Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport): 2 volte

Mikel Azcona (Zengő Motorsport): 1 volta

Yvan Muller (Cyan Racing Lynk & Co): 1 volta



Qualifiche Q2:

Jean-Karl Vernay (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing team): 2 volte più veloce

Yann Ehrlacher (Cyan Racing Lynk & Co): 1 volta

Rob Huff (Zengő Motorsport): 1 volta

Norbert Michelisz (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse): 1 volta

Tiago Monteiro (ALL-INKL.DE Münnich Motorsport): 1 volta

Fréderic Vervisch (Comtoyou Team Audi Sport): 1 volta



Qualifiche Q3:

Yvan Muller (Cyan Racing Lynk & Co): 2 volte (foto)

Mikel Azcona (Zengő Motorsport): 1 volta

Yann Ehrlacher (Cyan Racing Lynk & Co): 1 volta

Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport): 1 volta

Rob Huff (Zengő Motorsport): 1 volta

Fréderic Vervisch (Comtoyou Team Audi Sport): 1 volta

