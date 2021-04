Andreas e Jessica Bäckman nel 2021 saranno al via del WTCR − FIA World Touring Car Cup, che per la prima volta avrà due fratelli in griglia, nonché una ragazza.

Gli svedesi, visti all'opera negli ultimi anni nel TCR Europe, saranno seguiti dalla Target Competition, che gli affiderà due nuovissime Hyundai Elantra N TCR.



I Bäckman godono del supporto dello Sweden National Team, la squadra della Federazione della Svezia, e potranno concorrere per il WTCR Trophy riservato ai team indipendenti, con Jessica che avrà modo di prendere parte anche alla categoria Junior e a quella femminile.



“Uno dei miei più grandi obiettivi era poter correre nel WTCR − FIA FIA World Touring Car Cup contro i migliori del mondo - ha dichiarato la ragazza 23enne - Sinceramente non mi pare vero di poter annunciare una cosa del genere, sono anche la prima donna che competerà in questa serie e spero di poter essere un punto di riferimento per tutte le ragazze del motorsport. Darò tutto e non vedo l'ora di iniziare la stagione".



Andreas ha aggiunto: "Non vedo l'ora di fare questo ulteriore salto in avanti per la mia carriera e di migliorare. Il WTCR era stato un obiettivo da lungo tempo e mi sento più che pronto per affrontare questa sfida con la Target Competition. Sarà difficile perché ci dovremo confrontare con piloti molto esperti che corrono qui da tempo, oltre a tanti Campioni del Mondo, ma sono impaziente di cominciare".



Gavory: "Versatili e bravi: i fratelli Bäckman sono una grande aggiunta al WTCR"

Dopo aver gareggiato con successo nel karting e nel rallycross, Andreas e Jessica Bäckman hanno iniziato la loro avventura nel 2018 nel campionato scandinavo e nella serie TCR UK. Hanno trascorso le ultime due stagioni gareggiando in TCR Europe dove Andreas ha vinto qualche gara e Jessica ha centrato un podio. "Siamo lieti e orgogliosi di dare il benvenuto ad Andreas e Jessica Bäckman nel WTCR, il nostro primo fratello e sorella - ha detto Xavier Gavory, direttore del WTCR per Eurosport Events - Hanno dimostrato la loro bravura nel TCR Europe e nel WTCR faranno un passo avanti, persino trovando il tempo di continuare la loro formazione universitaria, il che stupisce. Saranno una grande aggiunta al WTCR".



Ecco le sei Elantra

Con Andreas e Jessica Bäckman con Target Competition, saranno sei le Hyundai Elantra N TCR che prenderanno parte al WTCR nel 2021. Hyundai Motorsport Customer Racing ha confermato che supporterà BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse (Norbert Michelisz e Gabriele Tarquini) ed Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team (Luca Engstler e Jean-Karl Vernay) con le rispettive Elantra.

