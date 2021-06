Andreas e Jessica Bäckman correranno nel WTCR – FIA World Touring Car Cup con le loro nuove Hyundai Elantra N TCR.

In vista del Nürburgring Nordschleife, i due fratelli hanno potuto provarle a Vallelunga in un breve test, anche per capire come sono le gomme Goodyear.



“E' stata la prima volta, quindi come esperienza direi utile e interessante - ha detto Jessica nelle interviste organizzate dal promoter Eurosport Events - Servirà un po' di tempo per abituarcisi perché è molto diversa rispetto alla i30, ma è molto bella da guidare. Penso sia migliorata ed è buono, siamo riusciti a trovare dei buoni assetti, ci sentiamo più pronti per queste gare".



Andreas ha aggiunto: “Ha il passo lungo, per questo è differente, specialmente nei curvoni veloci, dove è più stabile. Aerodinamicamente è ottima sui rettilinei perché ha meno resistenza all'avanzamento".

