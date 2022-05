Néstor Girolami è entrato nella storia quando ha concluso il weekend della WTCR Clean Fuels for All Race of France come Goodyear #FollowTheLeader.

Con il fratello minore Franco in testa alla classifica del TCR Europe dopo due gare, essendo l'argentino in testa al WTCR - FIA World Touring Car Cup segna la prima occasione in cui due fratelli svettano contemporaneamente nella classifica del WTCR e del TCR Europe.



"Per la nostra famiglia è un momento molto speciale", ha detto Girolami. "È la prima volta che due fratelli guidano contemporaneamente il WTCR e il TCR Europe, quindi penso che possiamo dire che finora stiamo facendo entrambi un buon lavoro".



"L'anno scorso Franco si è adattato molto rapidamente alle gare europee e ha dimostrato di avere la capacità di vincere. Quest'anno, l'aiuto che posso dargli è diverso, perché guida per l'Audi e quindi, in un certo senso, ora è un po' un rivale per me. Ma questo significa anche che parliamo un po' meno di corse, ed è positivo per il nostro rapporto. Tuttavia, a volte ci piace fare simulazioni e allenarci insieme. Abbiamo uno spirito competitivo e ci spingiamo a vicenda. In Argentina abbiamo corso nella stessa serie, quindi siamo abituati a essere rivali".



"Essere in serie e marchi diversi ci aiuta a separare le cose. Lui ha i suoi interessi professionali e io i miei. Stiamo gestendo bene la cosa perché le nostre squadre e i nostri costruttori sono importanti per noi, quindi vogliamo proteggere la privacy e rispettare questo spazio. Tuttavia, è naturale che io sia molto felice di vederlo vincere nel TCR Europe".



"Il suo obiettivo è diventare campione quest'anno e credo proprio che possa farcela. Lo stesso vale per me nel WTCR, quindi cercheremo di continuare a fare storia. Sarebbe fantastico se ce la facessimo".



Mentre Néstor Girolami è impegnato nella preparazione della WTCR Race of Germany al Nürburgring Nordschleife dal 26 al 28 maggio, Franco Girolami è in azione per il team Comtoyou Racing nel secondo evento del TCR Europe Touring Car Series al Circuit Paul Ricard dal 21 al 22 maggio.

