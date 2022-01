Tom Coronel e suo fratello Tim sono stati costretti al ritiro dalla Dakar, primo round del FIA World Rally-Raid Championship 2022.

I gemelli olandesi si erano presentati per la 16 volta al via dell'evento in Arabia Saudita, ma un infortunio alla schiena patito da Tim ha fatto alzare bandiera bianca alla coppia.



"La salute prima di tutto e Tim riesce a malapena a camminare. Ha fatto la Dakar 15 volte, io 10. Ce ne sarà un'altra l'anno prossimo", ha detto al bivacco di Al Dawadimi Tom, protagonista del WTCR – FIA World Touring Car Cup con il Comtoyou DHL Team Audi Sport.

Ad

WTCR Trionfo elettrizzante per Berthon ed Ehrlacher sul ghiaccio IERI A 07:49

WTCR Guida 2022: WTCR Race of Czech Republic 09/01/2022 A 07:22