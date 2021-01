Cominciamo con il bellissimo sorpasso effettuato da Esteban Guerrieri all'esterno di Yvan Muller durante Gara 1 della WTCR Race of Germany dello scorso settembre che è stato inserito fra i video del #FIAActionoftheYear.



“Ricordo che avevo analizzato i dati del 2019 a casa – ha spiegato il pilota della Honda/ALL-INKL.COM Münnich Motorsport – Alla “Aremberg” c’era aderenza anche sul bagnato, quindi quando mi sono avvicinato ad Yvan e ho visto che mi chiudeva all’interno, ho pensato di passare all’esterno in frenata; ci siamo trovati fianco a fianco e ho messo anche due ruote sul cordolo sbandando, ma era la mossa per vincere la gara e alla fine ha pagato. Sono molto contento”.



Cliccate qui per rivederlo: https://www.youtube.com/watch?v=4IUgLnTY6Rw