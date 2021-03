Ecco alcuni grandi momenti della stagione 2020 del WTCR − FIA World Touring Car Cup che riviviamo in questa rubrica.

Oggi parliamo di Yvan Muller, che ha vinto Gara 2 della WTCR Race of Aragón mentre suo nipote Yann Ehrlacher si laureava Campione 2020.



Partendo dalla DHL Pole Position della griglia invertita, il pilota della Cyan Racing non ha avuto rivali, mentre al suo compagno di squadra è bastato un sesto posto per chiudere in anticipo i discorsi, visto il ritiro del suo diretto rivale Esteban Gurrieri.



“Che giornata, ormai mi svegliavo giorno e notte pensandoci – ha detto Ehrlacher – Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto, è fantastico e non ci posso credere”.



Muller è scattato benissimo, mentre dalla prima fila Norbert Michelisz è stato superato da Gilles Magnus alla prima curva.



Alle loro spalle, Guerrieri doveva scattare 18° e ha cercato subito di recuperare terreno, ma il pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport con la sua Honda Civic Type R TCR è andato addosso a Bence Boldizs (Zengő Motorsport – CUPRA Leon Competición) finendo qui la sua gara.



Ehrlacher, che era nono, è stato molto cauto pensando al titolo e alla fine il sesto posto gli è sufficiente per chiudere in anticipo tutto.



Al giro 8 Néstor Girolami si è ritirato per un problema alla sua Honda causando l’ingresso della safety car.



Muller, che aveva guadagnato parecchio su Jean-Karl Vernay (Team Mulsanne – Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris) alla fine riparte forte e precede il francese.



Il terzo posto va all’ultimo momento a Mikel Azcona (Zengő Motorsport), bravo a passare Magnus all’ultimo giro.



Michelisz (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse – Hyundai i30 N TCR) è quinto e cede il titolo ad Ehrlacher.



Settimo Thed Björk, poi in Top10 troviamo anche Attila Tassi (Honda), Luca Filippi (Alfa Romeo) e Tiago Monteiro.



Gli altri a punti sono Luca Engstler (Hyundai), Aurélien Comte (Vuković Motorsport Renault Mégane RS TCR), Mitchell Cheah (Hyundai) e Gábor Kismarty-Lechner (Zengő Motorsport CUPRA).

