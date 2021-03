Ecco alcuni grandi momenti della stagione 2020 del WTCR − FIA World Touring Car Cup che riviviamo in questa rubrica.

Il WTCR − FIA World Touring Car Cup ha raggiunto l’obiettivo di raccogliere €100.000 nella lotta al COVID-19 con il progetto #RaceToCare.Come iniziativa benefica da parte del promoter Eurosport Events, ad ogni km percorso in pista quest’anno veniva versato €1 da donare ad un ente benefico o un ospedale dei paesi visitati dal WTCR.Ecco l’elenco di chi ne ha beneficiato:WTCR Race of Belgium: UZ Leuven University HospitalWTCR Race of Germany: Maria-Hilf Hospital, DaunWTCR Race of Slovakia: Dunajská Streda HospitalWTCR Race of Hungary: Bajcsy-Zsilinszky Hospital and Outpatient Clinic, BudapestWTCR Race of Spain/WTCR Race of Aragón: Hospital Comarcal de Alcañiz e Instituto de Investigacion Sanitaria AragónFrançois Ribeiro, Capo di Eurosport Events: “Dopo il primo lockdown volevamo tornare a correre, ma anche fare qualcosa a questo proposito. Senza esitare, ecco che ci siamo dati da fare per aiutare chi lavora nell’ambito della sanità come priorità assoluta. Questi professionisti hanno lottato instacabilmente contro il COVID-19 e non saremmo qui a parlare di motorsport internazionale senza di loro”.“L’obiettivo era raccogliere €100.000 per restituirgli qualcosa, versando €1 per ogni km percorso in pista dai nostri piloti in tutte le sessioni del 2020, oltre che raccogliere le donazioni degli addetti ai lavori. Ce l’abbiamo fatta ed è un grande orgoglio per noi, ma la lotta contro il COVID-19 non è ancora finita e la famiglia del WTCR sosterrà ancora la FIA con #PurposeDriven e altre iniziative durante la stagione 2021”.Yann Ehrlacher, Campione 2020 del WTCR − FIA World Touring Car Cup con la Cyan Racing Lynk & Co: “La pandemia globale ha cambiato la vita di tutti. Il fatto che siamo riusciti a rimetterci in pista è stato possibile grazie a tutti gli uomini e le donne delle organizzazioni sanitarie di tutto il mondo. La famiglia del FIA WTCR ha voluto fare qualcosa per dire grazie ed è per questo che abbiamo creato il programma #RaceToCare perché era il nostro turno di prenderci cura di qualcuno”.Norbert Michelisz (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse), Campione WTCR 2019: “E’ stata una cosa fantastica, dimostrando che siamo un’unica famiglia e se succede qualcosa di straordinario possiamo restare uniti, anche se ci sono scontri in pista. E’ stato bellissimo mostrare come le cose si possono fare e non è mai stato un problema per me partecipare, soprattutto perché una parte dei soldi sono andati a un ospedale di Budapest. Sono molto felice che abbiamo potuto dare un aiuto”.WTCR #RaceToCare è stata creata a sostegno di #PurposeDriven della FIA nel ritorno alle corse dopo la pandemia di COVID-19.Per informazioni: https://www.fiawtcr.com/race-to-care/ #PurposeDriven: https://www.fia.com/news/fia-purposedriven-movement