Ecco alcuni grandi momenti del WTCR − FIA World Touring Car Cup che riviviamo in questa rubrica.

Oggi parliamo di Jessica Bäckman, che nel 2021 diventa la prima donna a correre nella serie.



La 23enne esordirà nella WTCR Race of Germany al volante della Hyundai Elantra N TCR della Target Competition e sarà compagna di suo fratello Andreas, con il quale stabilirà un altro primato divenendo la prima ‘famiglia’ in azione nel WTCR.



“Uno dei miei più grandi obiettivi era poter correre nel WTCR − FIA FIA World Touring Car Cup contro i migliori del mondo – ha dichiarato la ragazza 23enne – Sinceramente non mi pare vero di poter annunciare una cosa del genere, sono anche la prima donna che competerà in questa serie e spero di poter essere un punto di riferimento per tutte le ragazze del motorsport. Darò tutto e non vedo l’ora di iniziare la stagione”.



“Siamo lieti e orgogliosi di dare il benvenuto ad Andreas e Jessica Bäckman nel WTCR, il nostro primo fratello e sorella – ha detto Xavier Gavory, direttore del WTCR per Eurosport Events – Hanno dimostrato la loro bravura nel TCR Europe e nel WTCR faranno un passo avanti, persino trovando il tempo di continuare la loro formazione universitaria, il che stupisce. Saranno una grande aggiunta al WTCR”.

