Dopo il ricordo del grande sorpasso compiuto da Esteban Guerrieri su Yvan Muller al Nürburgring Nordschleife, oggi è il turno del successo conquistato da Mikel Azcona in Gara 1 della WTCR Race of Spain il 1° novembre.



Al MotorLand Aragón, il pilota della Zengő Motorsport ha sfruttato al meglio la DHL Pole Position per regalare anche il primo successo alla nuova CUPRA Leon Competición.



“E’ incredibile e fantastico vincere in casa – ha detto Azcona – Sono partito benissimo, ma con la Cupra è facile. Mi sono trovato bene e penso sia un risultato meritato. E’ stato un anno difficile, ringrazio il team e Cupra. Ora abbiamo la macchina per lottare per vincere”.



Lo spagnolo è scattato benissimo, mentre Luca Engstler (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team Hyundai) è stato risucchiato nel gruppo, con Yvan Muller (Cyan Racing Lynk & Co) a salire secondo alla curva 1.



Il francese ha tenuto la piazza d’onore comodamente davanti alla Lynk & Co di Santiago Urrutia, ancora sul podio dopo il secondo posto di Gara 1.



Ecco le immagini dell'evento spagnolo:https://www.youtube.com/watch?v=uwqJ_QRFkZ8&feature=emb_logo