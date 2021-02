Oggi parliamo di Santiago Urrutia, che lo scorso novembre ha vinto la sua prima gara nel WTCR – FIA World Touring Car Cup imponendosi nel terzo round della WTCR Race of Aragón davanti al neo-Campione Yann Ehrlacher*, per una doppietta Lynk & Co.



Il pilota della Cyan Performance ha sfruttato la DHL Pole Position per involarsi primo seguito dal francese, mentre Jean-Karl Vernay completa il podio con l’Alfa Romeo del Team Mulsanne ed è Campione nel WTCR Trophy.



Nathanaël Berthon (Comtoyou DHL Team Audi Sport – Audi RS 3 LMS) era partito terzo in griglia, ma subito è stato messo sotto pressione da Vernay (quinto), per poi sviolare indietro fino all’ottavo posto.



“Ho spinto tanto – ha detto Urrutia, 10° vincitore del 2020 – Dedico il successo alla Cyan perché ha creduto in me. Senza di loro non sarei qui. Vincere in un Mondiale per me che vengo dall’Uruguay significa moltissimo. Ho ancora tanto da imparare e dare per essere Campione, ma quest’anno è stato un onore correre nel WTCR con questo team”.



Ai piedi del podio si classifica Yvan Muller, che alla fine è secondo in campionato davanti ad Esteban Guerrieri.



Il francese era partito 10° con la sua Lynk & Co rimontando tantissimo e ha approfittato della battaglia tra il suo collega Thed Björk e Mikel Azcona (Zengő Motorsport – CUPRA Leon Competición) per scavalcare entrambi.



Guerrieri beneficia del regalo di Attila Tassi, che ha rallentato per farsi superare in modo da consentire all’argentino il podio in campionato, oltre alla Top10.



Azcona è poi riuscito a superare Björk chiudendo quinto, davanti a Norbert Michelisz e Gilles Magnus.



Fra i Top15 ci sono pure Tiago Monteiro, Luca Filippi (Alfa Romeo), Gabriele Tarquini (Hyundai) e Luca Engstler (Hyundai).