Oggi è la volta del mitico Gabriele Tarquini, tornato sul podio con il secondo posto centrato in Gara 1 della WTCR Race of Slovakia.



Il pilota della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse ha rimontato partendo quinto e chiudendo alle spalle di Nathanaël Berthon.



“Il 90% della griglia ha scelto le stesse gomme – dice Tarquini, che ha montato le Goodyear all’anteriore e quelle da bagnato al posteriore – All’inizio è stato divertente, si sbandava molto. Dovevo attaccare e ho guadagnato due posizioni in un colpo solo alla curva 3, quello è stato il momento chiave della gara”.



Dopo la piazza d'onore, Tarquini allo Slovakia Ring si è dovuto ritirare per due contatti nelle rimanenti gare.