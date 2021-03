Ecco alcuni grandi momenti della stagione 2020 del WTCR − FIA World Touring Car Cup che riviviamo in questa rubrica.

Oggi tocca a Néstor Girolami, che nel settembre scorso ha ridotto il distacco dal Goodyear#FollowTheLeader Yann Ehrlacher andando a svettare nelle qualifiche della WTCR Race of Germany, centrando all’ultimissimo la DHL Pole Position sul Nürburgring Nordschleife.



Il pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport è stato autore di un grande giro con la sua Honda Civic Type R TCR, fermando il cronometro sull’8’51″802 e precedendo il francese per 1″163, il quale non è riuscito a migliorare prendendo la bandiera a scacchi nel finale.



“E’ stata una delle cose più assurde che abbia mai fatto – ha detto Girolami dopo l’ultimo giro – L’obiettivo era prendere punti, ma mi sono trovato bene fin da subito con la macchina, per cui ho scelto di rischiare. Il team se lo meritava. Stava venendo buio e in alcune sezioni era difficile vedere, in qualche curva era facile perdere la corda”.

