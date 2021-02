Per il terzo anno di fila, Esteban Guerrieri, Néstor Girolami, Tiago Monteiro ed Attila Tassi rappresenteranno la Casa giapponese nella serie e sui social media di Honda Racing WTCR è stato chiesto ai tifosi di esprimere la loro preferenza su 4 opzioni per 24h.



Per quanto riguarda Guerrieri, la scelta è ricaduta su Gara 2 vinta in Malesia nel 2019, quando al primo giro riuscì a rimontare dal nono posto fino al primo, andando a conquistare il suo quarto successo dell'anno prima della bandiera rossa per pioggia.



"Furono circostanze molto particolari, stavamo lottando per il campionato - ha ricordato Esteban, che era al volante della Honda Civic Type R TCR di ALL-INKL.COM Münnich Motorsport - Stava piovendo ed era ormai sera, la squadra doveva scegliere che gomme montare".



"Sono partito dalla nona posizione e avevo bisogno della vittoria, quindi ho dovuto sicuramente spingere molto. Ho dato tutto nel primo giro e sono riuscito a farlo alla grandissima, credo sia stato il migliore della mia vita. Sono risalito fino al primo posto, poi c'è stata una bandiera rossa, e dopo aver ripreso la gara in seconda posizione, sono tornato in testa mettendo un grande distacco fra me e gli altri andando a vincere".



"È sicuramente uno dei momenti salienti della mia carriera. Anche se in gara 3 abbiamo perso il titolo, gara 2 è stata comunque spettacolare. Ho ricordi molto belli di quella sera, quindi grazie ai fan per averla votata".







Fra le altre scelte che riguardavano Guerrieri c'erano il successo a Macao 2018, il dominante weekend dell'Hungaroring 2020 con doppia pole e doppia vittoria, e il trionfo ad Aragón dello scorso novembre, quando da 16° riuscì a vincere montando Goodyear da bagnato su pista umida.



Quell'affermazione valse all'argentino il 10° successo nella serie, diventando il più vincente del WTCR.



Alle ore 18;00 scopriamo quale è stato il miglior momento per Néstor Girolami.



