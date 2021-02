Per il terzo anno di fila, Esteban Guerrieri, Néstor Girolami, Tiago Monteiro ed Attila Tassi rappresenteranno la Casa giapponese nella serie e sui social media di Honda Racing WTCR è stato chiesto ai tifosi di esprimere la loro preferenza su 4 opzioni per 24h.



Per quanto riguarda Girolami, la preferenza è andata alla grande Qualifica con Pole del Nürburgring Nordschleife 2020.



Il pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport ha infatti stabilito il nuovo record dell'Inferno Verde completando in 8'51"802 i 25,378 km con la sua Honda Civic Type R TCR.



“Una grande scelta quella della mia prima pole position al Nordschleife - ha detto l'argentino - Fu davvero molto difficile perché cominciava ad essere buio e pioveva un po', eravamo all'ultimo tentativo della sessione e sapevo che avei dovuto giocarmi tutto".



"Ho spinto al massimo e ce l'ho fatta, è stato molto bello per me e per il team, oltre che per la Honda. E poi la pole al Nordschleife è sempre speciale, ero felicissimo. Spero succeda di nuovo nel 2021, ringrazio chi mi ha votato".



Oltre al giro del Nürburgring, i fan hanno potuto votare anche il sorpasso sul "Döttinger Höhe" in Gara 1 della WTCR Race of Germany 2019, la doppia vittoria all'Hungaroring 2019 e la doppietta Honda siglata allo Slovakia Ring 2019.



Alle 12;00 di domani scopriamo il miglior momento di Tiago Monteiro.



LA REPLICA

HERE.