Per quanto riguarda Monteiro, la vittoria del 2019 a Vila Real ha ricevuto il 50% delle preferenze, sottolineando quello che fu un risultato incredibile per il portoghese, rientrato dopo un anno di stop a causa del serio infortunio patito nei test del settembre 2017.



“La mia vittoria a Vila Real nel 2019 è stata sicuramente uno dei punti più alti della mia carriera e una delle migliori sensazioni provate dopo il ritorno dall'incidente del 2017 - ha detto Monteiro, che nel 2020 ha guidato la Honda Civic Type R TCR gommata Goodyear della ALL-INKL.DE Münnich Motorsport - Il mio ritorno nel WTCR non era stato il più facile nel 2019, ma a Marrakech all'inizio della stagione ero tra i primi cinque in qualifica e sapevo di avere un buon feeling con la macchina sui circuiti cittadini".



"Quindi a Vila Real, pista stradale, mi sono sentito subito a mio agio e davvero forte. Trionfare è stata probabilmente una sensazione ancora più grande della prima volta che ho vinto lì nel 2016; era la prima volta dopo il mio incidente, nel mio paese d'origine, di fronte a questi fantastici fan e in una incredibile atmosfera, è davvero una bella storia. Grazie per aver votato e spero di darvi molti altri momenti come questo molto presto".







Nel 2018 Monteiro aveva fatto una apparizione singola a Suzuka, venendo accolto dal "tunnel della gloria" dagli altri piloti nelle Libere 1. Anche questo momento è stato votato parecchio dai fan, oltre al podio dell'Hungaroring 2020.



