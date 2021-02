Per il terzo anno di fila, Esteban Guerrieri, Néstor Girolami, Tiago Monteiro ed Attila Tassi rappresenteranno la Casa giapponese nella serie e sui social media di Honda Racing WTCR è stato chiesto ai tifosi di esprimere la loro preferenza su 4 opzioni per 24h.



La WTCR Race of Portugal di Vila Real 2019 per i piloti di Honda Racing è stata memorabile, resa trionfale dal successo di Tiago Monteiro dopo che Tassi aveva firmato la DHL Pole Position.



Per il 20enne ungherese questo è stato il momento più bello secondo i fan, vista la grandissima prestazione al volante della Honda griffata KCMG in Gara 3, fino a quando Monteiro non l'ha superato a causa di un problemino tecnico al motore che lo ha costretto a ritirarsi.



Fra le altre preferenze citate c'erano il debutto all'Hungaroring nel 2018, il podio centrato a Zolder 2020 e il terzo posto del Nürburgring 2020.



"È una scelta incredibile quella della mia pole position a Vila Real - ha detto Tassi - Fu una qualifica incredibile, il giro sembrava molto bello e pulito, mi sentivo davvero al massimo. Con quel risultato sono diventato il più giovane poleman nella storia del WTCR, quindi è un risultato ancor più bello che rende il tutto più speciale".



"Inoltre fu stupendo perché il mio compagno di squadra Tiago, idolo locale, era con me in prima fila. Spero che quest'anno a Vila Real si possa ripetere il tutto, magari rivedendo anche i fan in pista. Intanto grazie ancora a chi mi ha votato, state attenti e spero di vedervi presto".



LA REPLICA

