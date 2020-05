I messaggi con Jenson Button e il giardinaggio: la vita in casa di Catsburg

-

In attesa di mettersi all'opera con l'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team nel WTCR – FIA World Touring Car Cup, Nicky Catsburg è a casa e ha risposto ad una serie di domande per il sito di Hyundai Motorsport. Ecco cosa ha detto il 32enne olandese.

Dove sei ora e cosa fai?

“Sono a casa mia in Belgio con mia moglie Miriam e mia figlia Sara, assieme al cane. Da un paio di settimane siamo in lockdown totale. Anche se così, posso comunque uscire in bici e andare più o meno dove voglio, il che è ottimo. Però passo molto tempo in casa, cosa che non avevo mai fatto negli ultimi cinque anni".



Come ti tieni impegnato?

“Molti si sono dati alle sim racing e anche io faccio qualcosa, tutti i giorni mi alleno così. Il mio giardino non è mai stato così ordinato! Non sono un vero e proprio giardiniere, ma ci passo parecchio tempo".



Pensi che il simulatore serva ad allenarti bene oppure lo usi per divertirti?

“Tutti e due, diciamo. Alcune cose le puoi allenare al simulatore, sono quelle che trovi anche nella realtà. Se c'è un problema con la macchina, lo risolvi in fretta. Da quando avevo 14 anni lo usavo parecchio e oggi è divenuto molto popolare, visto che ci si passa tempo".



Corri anche le gare ufficiali?

“Certo, alcune sì. Quelle in America, in alcune ci divertiamo moltissimo. Abbiamo fatto dei gruppi WhatsApp con piloti di tutto il mondo, come Jenson Button, Max Verstappen, Antonio Felix da Costa. E' divertentissimo”.



In America le gare le fai al mattino presto?

“Sì, alcune gare iniziano a mezzanotte. In una sono arrivato a podio e poi abbiamo le interviste su Zoom e chiamate telefoniche. Vado a letto alle 3 del mattino e ho gli occhi a palla perché li ho fissati sullo schermo per tutto il tempo. Roba da matti!"



Come ti alleni?

“E' la prima cosa da fare e bisogna mantenersi in forma. Faccio molte ore di bici, sia in casa che fuori, quando finirà la quarantena vi farò vedere come ho usato i pesi mostrandovi i bicipiti!"



Hai imparato cose nuove?

“Non ero abituato a girare per casa, di solito chiamavo mio padre per darmi una mano con certe cose, ma ora ovviamente non è possibile. Mi arrangio e tutto sommato è anche una bella cosa, affronto nuove sfide! Ho fatto una casetta per gli attrezzi in giardino, anche se non ne ho!"



Sei in contatto con il resto del team?

“Quest'anno sono con l'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team e sicuramente mi mancano molto perché penso che in pista ci divertiremo. E' una situazione strana e nuova per tutti, nessuno sa cosa accadrà. Mi sento anche con Luca Engstler, mio compagno. Ma non so chi sarà il mio ingegnere, non ho visto nessuno, quindi non vedo l'ora di ricominciare".



Dopo anni in giro per il mondo per correre, come hai trovato lo stare a casa?

“Ora con questa sosta posso passare anche bei momenti in pausa dalle corse. Non sto dicendo che non mi piacciono più, ma con una figlia piccola ora vedo come cresce e sono tutte cose che mi mancavano molto. Vedo quando muove i primi passi e anche quando apre ogni cosa in casa mettendo in disordine. Per alcuni la situazione è un problema serio, ma per me è il modo di scoprire cose nuove”.



Il tuo messaggio per i fan?

“Immagino che per loro sia dura non avere gare da vedere. Gli consiglio di guardare quelle online. So che non è la stessa cosa, ma ci sono diverse somiglianze con la realtà, come il commento dei cronisti. Da vedere sono molto divertenti, anche io lo faccio. Poi sappiamo tutti che si spera di tornare in azione il prima possibile. Continuerò con le sim racing, ma spero di tornare alla realtà velocemente, speriamo!"



#RaceAgainstCovid

#RaceAtHome

