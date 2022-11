Ahmed Bin Khanen non si lascia intimorire dalla prospettiva di correre tra i muretti al suo debutto nel WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Come i suoi rivali del WTCR, Bin Khanen non ha mai corso sui 3,450 chilometri del nuovissimo Short Track del Jeddah Corniche Circuit. Tuttavia, spera che l'esperienza maturata nel Jaguar I-Pace eTrophy (nella foto) possa aiutarlo a crescere a bordo dell'Audi RS 3 LMS di Comtoyou Racing.



“Nel Jaguar I-Pace eTrophy abbiamo sempre corso tra muri di cemento e su circuiti molto più stretti, quindi questa sfida non mi dispiace affatto e il tracciato del Jeddah Corniche Circuit sembra davvero ottimo”, ha dichiarato Bin Khanen.



Per quanto riguarda i suoi obiettivi per il weekend della WTCR Race of Saudi Arabia, ha dichiarato: “Voglio arrivare il più in alto possibile, ma finire senza problemi. So che la competizione sarà molto dura e anche se nessuno si aspetta che io arrivi tra i primi tre, darò il massimo”.



Foto fornita da: Ahmed Bin Khanen

