VITTORIE



ESTEBAN GUERRIERI: 4 (nella foto)



YANN EHRLACHER: 3



MIKEL AZCONA: 1



NATHANAËL BERTHON: 1



THED BJÖRK: 1



NICKY CATSBURG: 1



TOM CORONEL: 1



NÉSTOR GIROLAMI: 1



YVAN MULLER: 1



SANTIAGO URRUTIA: 1



JEAN-KARL VERNAY: 1



DHL POLE POSITIONS



NATHANAËL BERTHON:3



ESTEBAN GUERRIERI: 2



SANTIAGO URRUTIA: 2



NÉSTOR GIROLAMI: 1



GILLES MAGNUS: 1



NORBERT MICHELISZ: 1



GIRI VELOCI



MIKEL AZCONA: 2



NATHANAËL BERTHON: 2



THED BJÖRK: 2



YANN EHRLACHER: 2



NORBERT MICHELISZ: 2



NICKY CATSBURG: 1



NÉSTOR GIROLAMI: 1



GILLES MAGNUS: 1



TIAGO MONTEIRO: 1



YVAN MULLER:1



SANTIAGO URRUTIA: 1



VITTORIE WTCR ROOKIE DRIVER



GILLES MAGNUS: 13



BENCE BOLDIZS: 2



LUCA ENGSTLER: 1



VITTORIE WTCR TROPHY



JEAN-KARL VERNAY: 7



NATHANAËL BERTHON: 4



TOM CORONEL: 3



GILLES MAGNUS: 2



TAG HEUER BEST LAP TROPHY



NATHANAËL BERTHON:1



NICKY CATSBURG: 1



YANN EHRLACHER: 1



GILLES MAGNUS: 1



NORBERT MICHELISZ: 1



SANTIAGO URRUTIA: 1



TAG HEUER BEST LAP TROPHY



YANN EHRLACHER: 2



NATHANAËL BERTHON: 1



ESTEBAN GUERRIERI: 1



YVAN MULLER: 1



SANTIAGO URRUTIA: 1



JEAN-KARL VERNAY: 1



GIRI IN TESTA



ESTEBAN GUERRIERI: 38



YANN EHRLACHER: 30



NÉSTOR GIROLAMI: 22



THED BJÖRK: 14



NICKY CATSBURG: 13



NATHANAËL BERTHON: 12



YVAN MULLER: 12



SANTIAGO URRUTIA: 12



MIKEL AZCONA: 10



JEAN-KARL VERNAY: 10



TOM CORONEL: 4