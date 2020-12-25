la stagione 2020 del WTCR – FIA World Touring Car Cup si è conclusa a novembre con la MotorLand Aragón. Ecco alcuni numeri.

VITTORIE

ESTEBAN GUERRIERI: 4 (nella foto)

YANN EHRLACHER: 3

MIKEL AZCONA: 1

NATHANAËL BERTHON: 1

THED BJÖRK: 1

NICKY CATSBURG: 1

TOM CORONEL: 1

NÉSTOR GIROLAMI: 1

YVAN MULLER: 1

SANTIAGO URRUTIA: 1

JEAN-KARL VERNAY: 1

DHL POLE POSITIONS

NATHANAËL BERTHON:3

ESTEBAN GUERRIERI: 2

SANTIAGO URRUTIA: 2

NÉSTOR GIROLAMI: 1

GILLES MAGNUS: 1

NORBERT MICHELISZ: 1

GIRI VELOCI

MIKEL AZCONA: 2

NATHANAËL BERTHON: 2

THED BJÖRK: 2

YANN EHRLACHER: 2

NORBERT MICHELISZ: 2

NICKY CATSBURG: 1

NÉSTOR GIROLAMI: 1

GILLES MAGNUS: 1

TIAGO MONTEIRO: 1

YVAN MULLER:1

SANTIAGO URRUTIA: 1

VITTORIE WTCR ROOKIE DRIVER

GILLES MAGNUS: 13

BENCE BOLDIZS: 2

LUCA ENGSTLER: 1

VITTORIE WTCR TROPHY

JEAN-KARL VERNAY: 7

NATHANAËL BERTHON: 4

TOM CORONEL: 3

GILLES MAGNUS: 2

TAG HEUER BEST LAP TROPHY

NATHANAËL BERTHON:1

NICKY CATSBURG: 1

YANN EHRLACHER: 1

GILLES MAGNUS: 1

NORBERT MICHELISZ: 1

SANTIAGO URRUTIA: 1

TAG HEUER BEST LAP TROPHY

YANN EHRLACHER: 2

NATHANAËL BERTHON: 1

ESTEBAN GUERRIERI: 1

YVAN MULLER: 1

SANTIAGO URRUTIA: 1

JEAN-KARL VERNAY: 1

GIRI IN TESTA

ESTEBAN GUERRIERI: 38

YANN EHRLACHER: 30

NÉSTOR GIROLAMI: 22

THED BJÖRK: 14

NICKY CATSBURG: 13

NATHANAËL BERTHON: 12

YVAN MULLER: 12

SANTIAGO URRUTIA: 12

MIKEL AZCONA: 10

JEAN-KARL VERNAY: 10

TOM CORONEL: 4

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