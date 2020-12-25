la stagione 2020 del WTCR – FIA World Touring Car Cup si è conclusa a novembre con la MotorLand Aragón. Ecco alcuni numeri.
VITTORIE
ESTEBAN GUERRIERI: 4 (nella foto)
YANN EHRLACHER: 3
MIKEL AZCONA: 1
NATHANAËL BERTHON: 1
THED BJÖRK: 1
NICKY CATSBURG: 1
TOM CORONEL: 1
NÉSTOR GIROLAMI: 1
YVAN MULLER: 1
SANTIAGO URRUTIA: 1
JEAN-KARL VERNAY: 1
DHL POLE POSITIONS
NATHANAËL BERTHON:3
ESTEBAN GUERRIERI: 2
SANTIAGO URRUTIA: 2
NÉSTOR GIROLAMI: 1
GILLES MAGNUS: 1
NORBERT MICHELISZ: 1
GIRI VELOCI
MIKEL AZCONA: 2
NATHANAËL BERTHON: 2
THED BJÖRK: 2
YANN EHRLACHER: 2
NORBERT MICHELISZ: 2
NICKY CATSBURG: 1
NÉSTOR GIROLAMI: 1
GILLES MAGNUS: 1
TIAGO MONTEIRO: 1
YVAN MULLER:1
SANTIAGO URRUTIA: 1
VITTORIE WTCR ROOKIE DRIVER
GILLES MAGNUS: 13
BENCE BOLDIZS: 2
LUCA ENGSTLER: 1
VITTORIE WTCR TROPHY
JEAN-KARL VERNAY: 7
NATHANAËL BERTHON: 4
TOM CORONEL: 3
GILLES MAGNUS: 2
TAG HEUER BEST LAP TROPHY
NATHANAËL BERTHON:1
NICKY CATSBURG: 1
YANN EHRLACHER: 1
GILLES MAGNUS: 1
NORBERT MICHELISZ: 1
SANTIAGO URRUTIA: 1
TAG HEUER BEST LAP TROPHY
YANN EHRLACHER: 2
NATHANAËL BERTHON: 1
ESTEBAN GUERRIERI: 1
YVAN MULLER: 1
SANTIAGO URRUTIA: 1
JEAN-KARL VERNAY: 1
GIRI IN TESTA
ESTEBAN GUERRIERI: 38
YANN EHRLACHER: 30
NÉSTOR GIROLAMI: 22
THED BJÖRK: 14
NICKY CATSBURG: 13
NATHANAËL BERTHON: 12
YVAN MULLER: 12
SANTIAGO URRUTIA: 12
MIKEL AZCONA: 10
JEAN-KARL VERNAY: 10
TOM CORONEL: 4
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