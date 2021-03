I piloti della Lynk & Co si sono dati da fare con la Cyan Racing in Spagna per preparare la stagione 2021 del WTCR – FIA World Touring Car Cup.

Thed Björk, Yann Ehrlacher, Yvan Muller e Santiago Urrutia hanno girato al MotorLand Aragón negli ultimi giorni con le loro 03 TCR.



"Abbiamo completato il nostro primo test prima della stagione 2021 del FIA WTCR ad Aragón e tutti e quattro i piloti hanno messo insieme km importanti", hanno scritto su Facebook i portavoce del team.



In settimana la Cyan Racing ha confermato Björk, Ehrlacher, Muller ed Urrutia per quest'anno.



Foto: Cyan Racing

