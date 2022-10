I piloti del passato e del presente del WTCR - FIA World Touring Car Cup figurano in primo piano nella pubblicazione della nuova classifica mondiale TCR di WSC Group, l'organizzazione che si occupa della categoria TCR.

Lanciata oggi, il TCR World Ranking mette in evidenza i risultati di tutti i piloti che gareggiano con vetture TCR in qualsiasi serie autorizzata in tutto il mondo.Dal 1° gennaio 2021, i risultati di ogni pilota sono stati registrati basandosi su due coefficienti: la serie a cui ha partecipato e il numero di presenti ad ogni gara.La considerazione delle varie serie è suddivisa in cinque categorie: internazionale, regionale, nazionale, endurance e altre gare sprint. Il secondo coefficiente prende il numero di vetture partecipanti a ciascun evento, con un punteggio maggiore per quelli con più di 20 vetture.Vengono presi in considerazione gli ultimi 20 risultati di gara, mentre i piloti che non corrono da più di 30 settimane inizieranno a veder rimossi i risultati più vecchi fino al loro ritorno alle competizioni.Con soli due anni di risultati, il TCR World Ranking contiene i punteggi di 928 piloti, con circa 320 risultati di gara all'anno che contribuiscono al calcolo.Il TCR World Ranking sarà aggiornato ogni mercoledì a mezzanotte (ora dell'Europa centrale).Marcello Lotti, Presidente di WSC, ha dichiarato: "Con così tanti campionati e piloti che gareggiano nel TCR, era assolutamente logico lanciare il TCR World Ranking. Si tratta di un'iniziativa che si ispira ad altri sport popolari, ma che finora non era stata utilizzata nei motoristici. Con oltre 1100 auto costruite secondo i suoi regolamenti tecnici, la scala e il livello di competizione del TCR sono immensi, quindi ho concepito il TCR World Ranking come un modo per evidenziare le prestazioni dei grandi talenti che gareggiano con le macchine TCR".Il Goodyear #FollowTheLeader Mikel Azcona (nella foto) occupa attualmente il sesto posto, mentre Yann Ehrlacher, due volte Campione del WTCR, è terzo. Anche i vincitori di gare WTCR come Kevin Ceccon e Ma Qing Hua figurano nella top 10, così come l'ex-pilota WTCR Niels Langeveld, vincitore del TCR Italy nel 2022.Ulteriori dettagli sono disponibili su: www.tcr-worldranking.com