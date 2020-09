Eurosport Events ha progettato di mettere insieme i fondi raccolti in ognuno dei sei weekend di gara prima di dividere l'importo a fine stagione tra le strutture sanitarie di sua scelta in Belgio, Germania, Ungheria, Italia, Slovacchia e Spagna, ovvero i paesi dove andrà il WTCR.



Ma come ha spiegato François Ribeiro, Capo di Eurosport Events, non c'è tempo da perdere: "Le strutture sanitarie hanno bisogno del maggior aiuto possibile, la pandemia è tutt'altro che finita, quindi prima possiamo fare le donazioni, meglio è. Abbiamo chiesto al delegato medico della FIA per la WTCR Race of Belgium, il dottor Christian Wahlen, di aiutarci a selezionare una struttura sanitaria che è stata particolarmente esposta al COVID-19 e che ha svolto un ruolo importante nel sostenere la popolazione locale vicino al Circuito di Zolder in Belgio. L'ospedale universitario di UZ Leuven lavora 24 ore su 24, 7 giorni su 7, da gennaio, nella lotta contro COVID-19. Riceveranno una donazione di 15.000 euro e selezioneremo una struttura sanitaria locale dopo ogni evento rimanente per aiutare la loro causa".



"È stato fondamentale che siamo tornati alle corse con uno scopo chiaro e la risposta dei nostri piloti è stata travolgente. Siamo così orgogliosi che la famiglia WTCR stia restituendo qualcosa alla comunità locale in cui gareggiamo. Sono molto grato ai piloti del WTCR che hanno subito accettato di sostenere la nostra iniziativa di raccolta fondi con i loro soldi".



Cos'è #RaceToCare?

A sostegno del movimento #PurposeDriven della FIA per tornare a correre con uno scopo ben preciso, il promotore del WTCR, Eurosport Events, donerà 1 euro per ogni chilometro percorso da ogni pilota in ogni sessione di qualifica e gara del 2020. Ai piloti e agli altri membri della comunità WTCR, oltre agli addetti ai lavori, sarà offerta l'opportunità di fare donazioni simili con l'obiettivo di raccogliere 100.000 euro entro la fine della stagione. Per saperne di più sul movimento #PurposeDriven della FIA, visitate il sito: https://www.fia.com/news/fia-purposedriven-movement



La stagione 2020 del WTCR continua sul leggendario Nürburgring Nordschleife il weekend del 24-26 settembre, dove la raccolta fondi proseguirà.