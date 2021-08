Mikel Azcona, Jordi Gené e Jean-Karl Vernay, piloti del WTCR – FIA World Touring Car Cup, saranno in azione a Copenhagen per la Race DK, terzo round del PURE ETCR del promoter Eurosport Events.

Dopo il terzo posto ottenuto a Vallelunga e la vittoria al MotorLand Aragón, Mattias Ekström (CUPRA X Zengő Motorsport) guida la classifica piloti con 146 punti; 22 in più del pilota della Hyundai Motorsport N, Vernay.



Ekström e il suo compagno di squadra Mikel Azcona sono rimasti imbattuti nei Round 1 e 2 in ciascuno dei primi due eventi e hanno ottenuto una vittoria a testa, mentre Vernay e il suo collega Hyundai, Augusto Farfus, hanno entrambi centrato un secondo posto.



Ora la battaglia per la supremazia si sposta sul circuito temporaneo Bellahøj Park, sede del Copenhagen Historic Grand Prix - spostando l'evento in un nuovo territorio come la serie per auto turismo più potenti mai create, unite alle classiche per mostrare i progressi della tecnologia e puntare verso un futuro più sostenibile del motorsport.



La capitale danese è stata teatro del lancio ufficiale della stagione 2021 lo scorso ottobre, quando Farfus ha guidato la sua Veloster N ETCR per le strade della città e terminato la sua corsa all'interno della Energy Station, dove ha annunciato la partecipazione di Hyundai alla serie.



Copenaghen mira a diventare la prima capitale al mondo a zero emissioni di carbonio entro il 2025 e attualmente ha più veicoli elettrificati pro capite di quasi tutte le altre città del mondo. La Danimarca, nel suo complesso, ha come obiettivo di avere 775.000 mezzi completamente elettrici sulla strada entro il 2030.

