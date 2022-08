Quattro piloti del WTCR – FIA World Touring Car Cup saranno in azione a Termas de Río Hondo questo fine settimana per le gare del TCR South America.

Il Goodyear #FollowTheLeader Mikel Azcona (BRC Hyundai N Squadra Corse) sarà in equipaggio con Pedro Aizza sulla Hyundai Elantra N TCR della Scuderia Chiarelli.



I portacolori della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Néstor Girolami ed Esteban Guerrieri, affiancheranno invece Ignacio Montenegro e Fabio Casagrande sulle loro Honda.



Il 17enne Montenegro ha appena ottenuto la prima vittoria nel TC2000, mentre Casagrande è uno dei piloti fissi del TCR South America.



Infine Santiago Urrutia correrà con José Manuel Sapag sulla Lynk & Co 03 della Pro Motorsport, con l'argentino che era stato visto nel WTCR un paio di volte nel 2020 e ha vinto nel TCR South America in Uruguay recentemente.



Nella foto: Guerrieri, Girolami, Urrutia (seminascosto) ed Azcona alla WTCR Race of Hungary.

