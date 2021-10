Tiago Monteiro e altri suoi colleghi del WTCR – FIA World Touring Car Cup hanno approvato il Circuit Pau-Arnos.

I 3,03km del tracciato francese sono stati teatro dell'ultimo evento della serie, oltre che del PURE ETCR.



Nonostante sia finito KO in Gara 1 per un contatto, al portoghese il circuito è piaciuto.



“Sono molto contento di come è fatto - dice il pilota della Honda/ALL-INKL.DE Münnich Motorsport - Anche se è difficile superare, è una bella pista dove correre e anche in TV vengono belle immagini".



Thed Björk (Cyan Performance), a podio con la sua Lynk & Co 03 TCR, ha aggiunto: "La parte finale di Gara 2 è stata fantastica, è successo di tutto".

