Tiago Monteiro ed Attila Tassi si stanno allenando per la stagione 2022 del WTCR – FIA World Touring Car Cup all'Autodrom Most.

La coppia del Liqui Moly Team Engstler corerà con le Honda Civic Type R TCR gommate Goodyear della squadra tedesca, come annunciato a gennaio.



"Si torna al lavoro e a provare, ci siamo divertiti, ma c'è molto da fare, quindi rimaniamo concentrati per essere pronti per la stagione", ha scritto Monteiro su Facebook.



La squadra di Franz Engstler è passata quest'anno da Hyundai ad Honda per seguire Monteiro e Tassi, che erano portacolori della ALL-INKL.DE Münnich Motorsport nel 2021.



Foto: Facebook.com/attilatassiofficial

