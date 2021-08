I quattro piloti Lynk & Co sono tutti in lizza per il titolo del FIA World Touring Car Cup quando siamo giunti alla WTCR Race of Hungary.

Yann Erhlacher, Campione in carica, è a 8 punti in classifica dal Goodyear #FollowTheLeader Jean-Karl Vernay, con Yvan Muller terzo a -7 dal nipote e suo collega in Cyan Racing Lynk & Co.



Santiago Urrutia è a -7 da Muller, seguito ad 8 punti dal compagno Thed Björk griffato Cyan Performance Lynk & Co.



La WTCR Race of Hungary si svolgerà il 21-22 agosto.



La WTCR Race of Hungary si svolgerà il 21-22 agosto.

