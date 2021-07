Quando Attila Tassi ha vinto Gara 2 della WTCR Race of Portugal il mese scorso non è diventato proprio il più giovane vincitore della serie a 22 anni e 13 giorni - ma ci è andato vicino.

Infatti, Yann Ehrlacher(nella foto)aveva 21 anni, nove mesi e 24 giorni quando ha trionfato in Gara 1 alla WTCR Race of Hungary nel 2018.



Entrambi i piloti ce l'hanno fatta su Honda Civic Type R TCR, con Tassi portacolori della ALL-INKL.DE Münnich Motorsport e Ehrlacher della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.



Santiago Urrutia aveva 24 anni, 2 mesi e 16 giorni quando ha ottenuto il suo primo successo WTCR al MotorLand Aragón in Spagna lo scorso novembre. Tuttavia, il pilota uruguaiano di Cyan Performance Lynk & Co non entra nella top five.



WTCR - FIA World Touring Car Cup: i cinque vincitori più giovani



1: Yann Ehrlacher (Francia) 21 anni, 9 mesi, 24 giorni

Ha vinto Gara 1 alla WTCR Race of Hungary il 28 aprile 2018



2: Attila Tassi (Ungheria) 22 anni, 13 giorni

Ha vinto Gara 2 alla WTCR Race of Portugal il 27 giugno 2021



3: Mikel Azcona (Spagna) 23 anni, 11 giorni

Ha vinto Gara 2 al WTCR Race of Portugal il 6 luglio 2019



4: Mato Homola (Slovacchia) 23 anni, 11 mesi e 5 giorni

Ha vinto Gara 2 alla WTCR Race of Portugal il 24 giugno 2018



5: Pepe Oriola (Spagna) 24 anni e 5 giorni

Ha vinto Gara 1 alla WTCR Race of Slovakia il 14 luglio 2018

