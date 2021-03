La stagione 2021 del WTCR – FIA World Touring Car Cup scatterà ufficialmente con la WTCR Race of Germany, visto che è arrivata la conferma dello svolgimento dell'ADAC TOTAL 24h-Rennen.

Le restrizioni dovute alla pandemia di COVID-19 hanno complicato per il secondo anno di fila l'organizzazione dell'evento, ma grazie agli sforzi che il promoter - ADAC Nordrhein - ha profuso assieme ai suoi collaboratori (Nürburgring 1927 GmbH & Co KG, Audi, BMW, Mercedes-AMG, Porsche e i gommisti Falken, Goodyear e Michelin), tutto è stato confermato per il weekend del 3-6 giugno.



Inoltre, Sporttotal (che detiene di diritti sulla ADAC TOTAL 24h-Rennen) e il promoter del WTCR, Eurosport Events, hanno dato il loro contributo assieme al team Scuderia Cameron Glickenhaus.



“Ovviamente speravamo che per giugno 2021 il problema del COVID fosse superato, tornando più o meno a quello che è lo splendore della 24h-Rennen - ha affermato il direttore di gara, Walter Hornung - La realtà al momento è ben diversa e rispetto all'anno scorso abbiamo dovuto compiere sforzi molto più grandi".



Al momento non è ancora chiaro se le porte saranno aperte ad un certo numero di fan o meno; nelle prossime settimane si valuterà bene ogni cosa.



“E' chiaro che la situazione ci sta colpendo sotto tanti aspetti, a cominciare dalle numerose entrate che sono elemento importante del nostro bilancio. In secondo luogo, va da sé che i nostri fan contribuiscano ad una atmosfera impareggiabile durante l'evento, cosa che ci è mancata molto già l'anno scorso".



"Per molte squadre, fornitori e anche per il circuito, i posti di lavoro dipendono dalla 24h-Rennen. Pertanto, abbiamo tirato fuori tutto quello che avevamo a disposizione per salvare la data originale di giugno. A nome di ADAC Nordrhein, esprimiamo ancora una volta i nostri sinceri ringraziamenti a chi ci ha dato una mano. Non vediamo l'ora di cominciare, mettendo in scena il miglior evento possibile in queste condizioni".



I biglietti per il 2021 restano validi e gli organizzatori hanno confermato che il processo di rimborso per quelli del 2020 inizierà a breve. Tutti i dettagli sono disponibili su www.24h-rennen.de.

