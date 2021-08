Bence Boldizs si appresta ad affrontare le sue gare di casa del WTCR – FIA World Touring Car Cup questo weekend.

Il pilota della Zengő Motorsport Drivers’ Academy per il secondo anno di fila guida la CUPRA Leon Competición e sul tracciato che conosce molto bene da tempo punta ad un bel risultato.



“Sono davvero eccitato e non vedo l’ora sia la prossima settimana. Stiamo ancora lottando con il sottosterzo. Dobbiamo trovare qualcosa e, se ci riusciamo, voglio davvero salire sul podio, sarebbe fantastico. L’anno scorso era tutto vuoto, quest’anno spero che ci saranno tanti tifosi in tribuna e di partire in una buona posizione", ha detto l'ungherese.



"Dal 2010 sono stato all’Hungaroring ogni ogni volta a guardare il WTCC e ho conosciuto e sentito l’energia e la spinta che i tifosi hanno. Ovviamente, io tifavo per Norbi [Michelisz] e poi anche per Attica [Tassi]. I tifosi faranno ancora il tifo per loro, ma spero anche per me”.

WTCR Guerrieri: “Altro weekend da affrontare con determinazione” 9 MINUTI FA

WTCR WTCR Race of Hungary: il format 9 MINUTI FA