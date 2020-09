Il FIA World Touring Car Cup scatta in Belgio questo weekend.

I piloti Under 23 e che non hanno preso mai parte ad almeno due gare di WTCR o FIA World Touring Car Championship, potranno concorrere per il nuovo FIA Rookie Award.



Fra questi abbiamo Bence Boldizs (nella foto), 23enne ungherese, il 20enne tedesco Luca Engstler, il 21enne Gilles Magnus dal Belgio e Jack Young, 18enne nordirlandese.