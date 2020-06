I team del WTCR: #2 Cyan Racing

-

Continua la serie che va alla scoperta delle squadre del WTCR − FIA World Touring Car Cup: oggi tocca alla Cyan Racing, il cui Team Manager, Fredrik Wahlen, ci racconta il lavoro che viene compiuto con le Lynk & Co.

Base: Mölndal, vicino a Gotheborg, Svezia

Proprietario/Team Principal: Christian Dahl

Team Manger: Fredrik Wahlen

Dipendenti: 8

Team in pista: 33 (inclusi 4 ingegneri, 16 meccanici)

Piloti: Yann Ehrlacher (FRA), Yvan Muller (FRA), più altri due da annunciare

Auto: Lynk & Co 03 TCR

Miglior piazzamento nel WTCR: Campione WTCR − FIA World Touring Car Cup - Team 2019

“Se credi nelle persone e nel loro lavoro, puoi concentrarti sul tuo. Questo succede quando hai successo".

Intervista con Fredrik Wahlen, Team Manager



Ciao Fredrik, benvenuto a WTCR Teamwork. In cosa consiste il tuo lavoro in Cyan Racing?

“Sono incaricato di tenere tutto insieme e far funzionare il team. Divido il lavoro di tecnici e ingegneri, ma sorpattutto mi occupo della gestione del budget per raggiungere gli obiettivi del team. Il modo migliore per descrivere il mio lavoro è che richiede una grande programmazione".



Quanta gente lavora sotto di te?

“Durante un evento siamo in 33 a viaggiare ed è tosto, specialmente di questi tempi quando la gente proviene da varie parti d'Europa. Se guardiamo dal punto di vista delle corse, mentre in azienda sono in 8 che lavorano a tempi pieno ogni giorno".

La sfida più grande per il tuo team?

“Stando in Svezia, siamo praticamente sempre in giro fino all'ultima gara, quindi si viaggia molto e bisogna programmare tanto, in modo che ognuno sia organizzato e che i ricambi arrivino in tempo".



Come ti trovi con questa vita da nomade?

“La chiave è programmare bene tutto. Arriviamo in pista giovedì, dobbiamo allestire il box in meno di 5 ore perché poi vanno preparate le macchine. Molte squadre, finito il weekend, imballano tutto e tornano a casa, mentre noi dobbiamo preparare le auto già per l'evento successivo, tenere da parte tutto se ci sono dei danni e capire cosa bisogna sostituire per la volta seguente. Con noi abbiamo molti ricambi, a parte le scocche. Più o meno c'è una carrozzeria in più per ogni mezzo".

Cosa fate se avviene un incidente grosso?

“Non è facile, ma se c'è la possibilità utilizziamo un'altra scocca perché comunque abbiamo a disposizione parecchie parti. Se non ci sono problemi di sicurezza, si va avanti con quelle, altrimenti le sostituiamo".



Team svedese, auto cinese, tante nazionalità rappresentate in squadra. Come fate ad andare tutti d'accordo?

“Siamo in 8 differenti nazionalità nel team ed è importante avere un unico obiettivo. E' facile riunire tutti, ma meno far capire come procedere e il feeling fra noi è la cosa fondamentale. Non vince un meccanico o un pilota, vince il team. E non importa se uno viene dalla Svezia, Francia o Spagna. Tutti vogliono vincere. Sono in una delle poche squadre dove uomini e donne lavorano per me, vogliamo avere il meglio, non conta il sesso".

La tua giornata tipo in pista qual è?

“Cerchiamo di essere in pista tra le 7;00 e le 7;30. Ed è buono riuscire ad essere in hotel prima di mezzanotte! Più di una volta è capitato di dormire per 20 minuti in un box e poi ricominciare il lavoro, ma è normale".



Lavoro molto intenso, riesci a divertirti?

“Ogni secondo in pista me lo godo e se c'è più stress è ancora meglio. Ma devi trasmettere gioia e passione, non nervosismo a chi lavora per te. Quando le cose vanno male è normale che succeda, ma se credi nelle persone e nel loro lavoro, allora puoi concentrarti sul fare bene il tuo. Questo porta al successo".

Cosa serve per essere un buon team manager?

“Devi arrivare all'evento preparato, restando calmo nelle situazioni di stress e guidare il team nella maniera migliore. Devi essere bravo a risolvere i problemi che costantemente si presentano, questofa una buona squadra e un buon team manager.”



Ti alleni in modo particolare?

“Non ho fatto corsi particolari, seguo la mia vita. Ho iniziato come autista di camion, ho costruito gomme e altre parti, ho imparato varie cose del nostro lavoro, eccetto fare il pilota. Sicuramente in squadra ho i migliori, ma conosco più o meno tutto quello che serve a livello ingegneristico e tecnico, e questo mi aiuta a programmare bene le cose".

Devi essere un fan del motorsport per fare un lavoro come il tuo?

“Direi più un maniaco! Amo le auto, ma la cosa fondamentale nelle corse per me è il livello. Non mi vedo a fare altro. L'atmosfera della pista, seguire un team e portarlo al massimo è molto speciale. Adoro tutto questo".



Il COVID-19 che impatto ha avuto sulla vostra stagione?

“Prima del lockdown abbiamo svolto tanti test e avevamo un buon programma, che ovviamente abbiamo dovuto rivedere. Sicuramente vorremmo provare ancora prima del via dell'anno, ci adatteremo. Fa parte del gioco, è una situazione difficile".



Il momento della carriera che ti ha reso più orgoglioso?

“La vittoria del Mondiale nel WTCC 2017, fu la prima per me e ci avevamo lavorato tanto per arrivarci".

