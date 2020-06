I team del WTCR: #3 ALL-INKL.COM Munnich Motorsport

-

In questa nuova serie, conosciamo da vicino le squadre del WTCR − FIA World Touring Car Cup: oggi è il turno della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, con il Team Manager Dominik Greiner che spiega la passione che circonda la squadra tedesca.

Base: Friedersdorf, Germania

Proprietario/Team Principal: René Münnich

Team Manger: Dominik Greiner

Team in pista: 33 persone (inclusi 4 ingegneri, 16 meccanici)

Piloti: Néstor Girolami (ARG), Esteban Guerrieri (ARG), Tiago Monteiro (PRT), Attila Tassi (HUN)

Auto: Honda Civic Type R TCR

Nel WTCR: 11 vittorie, in lotta per i titoli Piloti e Team nel 2019

“Ogni gara all'80% succedono le stesse cose, ma c'è un 20% di situazioni sconosciute che fanno la differenza tra vincere e perdere".

Intervista con Dominik Greiner, Team Manager



Ciao Dominik, benvenuto a WTCR Teamwork. Come sei arrivato a questo lavoro?

“Non ho conoscenze meccaniche, ma la passione per il motorsport. Nel 2001 iniziai a lavorare con la Wiechers Sport, c'era un team in DTC / Procar. Mi sarebbe piaciuto andare in pista, ma non era un vero e proprio lavoro per me, per cui chiesi al mio capo come potessi essere d'aiuto. Mi disse che non c'era posto in hotel, ma se volevo potevo dormire sul camion. Per me non fu un problema".

Credit Foto FIA WTCR

Cosa facevi nel tuo ruolo?

“Alcuni piccoli lavoretti di supporto, pian piano mi sono guadagnato la fiducia del capo e del team con diverse responsabilità, sono stato accettato dai piloti e dagli altri team manager, dal promoter e altra gente chiave di questo sport. Dopo qualche gara sono diventato importante per la squadra e quindi mi hanno trovato una camera di hotel, ma fino a quel momento arrivavo in pista col mio camper. Dal 2005 sono diventato il Team Manager della Wiechers Sport nel FIA WTCC e dal 2014 per la ALL-INKL.COM Münnich Motorsport”.

Credit Foto FIA WTCR

Ci sono particolari conoscenze che servono nel tuo lavoro?

“Sono abbastanza diplomatico e cerco sempre una soluzione per mettere d'accordo tutti. E ho una grande passione per il motorsport. Faccio tutto con quello, con amore e metto dietro al motorsport ogni cosa, per me è la priorità numero uno. La mia famiglia e gli amici lo sanno bene".

Credit Foto FIA WTCR

E' un lavoro che richiede molta responsabilità?

“Non monto le ruote o metto l'olio nel motore, ma sono uno di quelli che ha problemi se qualcosa non va. E cerco di risolverli perché non accadano più. Cerco il modo per far lavorare al meglio i miei meccanici, credo molto in loro e nei nostri ingegneri. Se in pista qualcosa non va, vengo chiamato dai commissari, specialmente se un tuo pilota viene indagato. Ma a volte non sempre hanno ragione e quindi va difeso il team”.

Credit Foto FIA WTCR

Quanto è intenso il tuo lavoro?

“Ci vogliono passione e impegno, è un lavoro da 24 ore per 7 giorni alla settimana. Ma se hai passione, non ci fai caso e non lo vivi come un lavoro, fa parte della tua routine giornaliera. Le gare sono parte di me. Un po' di background ti dà un po' di vantaggio, ma non come un pilota. Per me è diverso, devo sempre cercare un Piano B perché ogni anno, ad ogni gara all'80% succedono le stesse cose, ma c'è un 20% di situazioni sconosciute che fanno la differenza tra vincere e perdere".

Credit Foto FIA WTCR

Quest'anno il team avrà quattro auto, che sfida intraprenderai?

“Il motorsport è uno sport di squadra e serve un'ottima organizzazione tra meccanici, ingegneri, autisti dei camion; tutti debbono sapere esattamente cosa fare. Ma servono anche le persone che lavorano dietro le quinte con me, che ci supportino sempre. Con noi c'è Yasmin che è la responsabile dei viaggi assieme a Claudia e Tina, poi Mathias che in pista e in azienda è importante. L'anno scorso avevamo due auto, nel 2020 quattro, per cui la gente raddoppierà, ma sono contento ed orgoglioso di far parte del team, che lavorerà assieme con una grande atmosfera".

Credit Foto FIA WTCR

I piloti sono di varie nazionalità, ma in azienda?

“C'è gente che viene da Spagna, Ungheria, Italia, Inghilterra e anche Australia. Si cerca di parlare inglese, anche se il gruppo di lavoro è principalmente tedesco. Bisogna essere neutrali e trasparenti su tutto, non è corretto parlare solo tedesco se di fianco c'è uno di un altro paese. Anche ai piloti chiediamo di parlare in inglese”.

Credit Foto FIA WTCR

Quanto è dura tenere insieme le varie nazionalità?

“I caratteri sono diversi, ma siamo umani. I momenti difficili li risolviamo dopo al ristorante. Per un anno si viaggia assieme, siamo una famiglia. I meccanici condividono le stanze con un altro membro del team, passano più tempo coi colleghi che con le mogli! Ma cerchiamo di rendere tutto semplice".

Credit Foto FIA WTCR

Il lockdown che impatto ha avuto sul vostro team?

“E' stato difficile aspettare che il calendario venisse definito, per altro abbiamo dovuto cancellare il 90% dei test che erano stati programmati. Adesso ripartiremo e cercheremo di provare il più possibile prima del via della stagione. In Europa di sono sempre nuove restrizioni, in altri paesi invece riaprono, quindi i nostri ragazzi debbono essere pronti a reagire perché saranno momenti molto intensi".

Credit Foto FIA WTCR

Il miglior successo ottenuti in carriera?

“La prima vittoria ottenuta con Stefano D’Aste al Salzburgring con la Wiechers Sport nel 2012 contro i team ufficiali. Fu bellissima, ma in generale ogni singolo successo è sinonimo del lavoro che paga, specialmente quando vedi tutti sorridere. Abbiamo vissuto momenti simili, ma vogliamo sempre di più. Nel GT il team ha vinto un Mondiale in passato e ora l'obiettivo è la World Cup Turismo".

WTCR – FIA World Touring Car Cup - Calendario 2020



WTCR Race of Austria (Salzburgring, 12-13 settembre), 2 gare

WTCR Race of Germany (Nürburgring Nordschleife, 24-26 settembre), 2 gare

WTCR Race of Slovakia (Slovakia Ring,10-11 ottobre), 3 gare

WTCR Race of Hungary (Hungaroring, 17-18 ottobre), 3 gare

WTCR Race of Spain (MotorLand Aragón, 31 ottobre-1 novembre), 3 gare

WTCR Race of Italy (Adria International Raceway, 14-15 novembre), 3 gare



Immagini:Honda Pro Racing/David Noels

