Il pilota della Cyan Racing, assieme ai suoi compagni Thed Björk ed Yann Ehrlacher, ad inizio anno erano stati sul tracciato spagnolo raccogliendo dati che torneranno utili per l'evento del WTCR – FIA World Touring Car Cup.



“Abbiamo svolto un buon test al MotorLand Aragón ad inizio stagione e sarà cruciale perché è una pista praticamente nuova per tutti" - ha detto Muller - Dobbiamo continuare a giocarcela per il vertice e sono convinto che si possa fare bene”.



Björk deve riscattarsi dopo le prove opache di Slovacchia e Ungheria.



“Quello è l'obiettivo, abbiamo avuto molti problemi negli ultimi due weekend - spiega lo svedese - Ad Aragón abbiamo provato molto, per cui vorrei filasse tutto liscio per potermela giocare coi migliori".



A differenza di Björk, Muller ed Ehrlacher (Goodyear #FollowTheLeader con 22 punti di vantaggio dopo 10 gare), Santiago Urrutia non ha mai affrontato i 5,345km della pista spagnola, per cui avrà un lavoro diverso da fare con la propria Lynk & Co 03



“Sono pronto per Aragón, sarà una sorta di gara di casa visto che vivo a Barcellona - dice l'uruguagio - Sarà un fine settimana importante perché ormai è la fine della stagione. Vorrei salire in classifica, ma debbo anche aiutare i miei compagni a mantenere la leadership".